Богдана Вечірка відпустили, не висунувши обвинувачень

Богдана Вечірка звільнили з ув'язнення у вівторок, не висунувши звинувачень. Втім, за даними правоохоронців, розслідування триває.

У штаті Міннесоті підозрюваних можуть утримувати без офіційно висунутих обвинувачень впродовж 36 годин. У випадку Вечірка цей термін сплив.

35-річного американця українського походження заарештували за підозрою у скоєні нападу і утримували у тюрмі графства Геннепін.

У неділю ввечері Вечірко, перебуваючи за кермом порожнього бензовоза, на великій швидкості в'їхав у натовп протестувальників, що рухалися у бік швидкісної автостради I-35W. Місцеві ЗМІ в Міннесоті повідомляють, що він заздалегідь сигналив протестувальникам, втім, не зменшував швидкість. Протестувальники встигли втекти і під час події ніхто з них не постраждав. Коли водій зупинився, його вантажівку оточили протестувальники.

На фотографіях помітно, що Вечірка побили. Його обличчя та передня частина тіла мають синці та сліди крові. Офіційно не підтверджено, хто це зробив. Перед ув'язненням правоохоронці відвезли водія до лікарні, у Вечірка діагностували поранення, які не загрожують його життю.

Розслідування

Прокурори можуть звинуватити Богдана Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості. «Слідчі зараз у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення», – повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.

Уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон заявив, що на початку розслідування дії Вечірка виглядали як навмисні, але може виявитись, що це трапилось не навмисно, додав Гаррінгтон.

У Міннесоті, як і в інших містах США, вже понад тиждень тривають масові протести після смерті чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда, якого перед тим затримали поліцейські. Обурення громадськості викликав той факт, що під час затримання один із поліцейських тривалий час тиснув коліном вкладеному на бруківку Флойду на шию. Чоловік повторював, що не може дихати.

У справі про вбивство темношкірого американця Джорджа Флойда обвинувачення висунули вже чотирьом поліцейським. Поліцейському Дереку Шовіну, який під час затримання тиснув Флойду коліном на шию, перекваліфіковані на більш серйозні – вбивство другого ступеня, на додаток до звинувачень у вбивстві третього ступеня та ненавмисного позбавлення життя. Йому загрожує до 40 років ув’язнення. За інформацією Fox News, також видані ордери на арешт трьох інших поліцейських, які разом з Шовіном брали участь у затриманні Флойда. Джею-Олександру Куенгу, Томасу Лейну і Ту Тао висунули звинувачення у пособництві і підбурюванні до злочину. 4 червня їх помістили під варту. Всіх чотирьох правоохоронців з поліції вже звільнили.

Богдан Вечірко працює як незалежний контрактор на компанію із перевезення вантажів Ken Advantage.

У компанії заявили, що готові повністю співпрацювати зі слідством: «Наша перша і головна турбота – це безпека громадськості, нашим працівників і наших клієнтів».

«Ми будемо повністю співпрацювати в рамках розслідування. Це було б некоректно коментувати ситуацію, поки у нас немає додаткових фактів, бо розслідування перебуває на початковому етапі».

Хто такий Богдан Вечірко

В українській громаді штату Міннесота описують Вечірка як «українця, мирного християнина, хорошого сім'янина, чесну і порядну людину». В українській громаді розповіли, що Богдан Вечірко виховувався в родині євангельських християн.

За словами джерел в українській громаді, сім'я Вечірко іммігрувала до США, коли Богданові було 5 років, у статусі релігійних біженців. Його родина – з Червонограда, Львівської області.

За словами джерел, Богдан Вечірко наразі очікує первістка, його дружина Людмила – на восьмому місяці вагітності, вона родом з Придністров'я.

Як розповів «Голосу Америки» приятель Богдана Артем Логінов, у Вечірка під час затримання хтось із натовпу вкрав гаманець і мобільний телефон. З цього вкраденого телефона тепер невідомі телефонують дружині та друзям Вечірка із погрозами. Вагітна дружина змушена була тимчасово змінити місце проживання.

Друзі розповідають, що Богдан має хорошого приватного адвоката, утім, не змогли сказати, хто фінансує адвокатські послуги.

Друзі Вечірка також додають, що Богдан не воював на сході України, не служив в українській армії, не був у Вінниці і не має сторінки на Фейсбуці, як про це повідомляють окремі російські медіа.

За словами друзів, Богдан Вечірко після імміграції один раз відвідував Україну – місто Одесу – два роки тому.