США: десятки тисяч людей взяли участь у 12-му дні акцій проти расизму й жорстокості поліції

Десятки тисяч людей в багатьох американських містах взяли участь у 12-му дні акцій проти расизму й поліцейської жорстокості.

У Вашингтоні відбулася найбільша демонстрація з моменту смерті Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, який помер 25 травня під час затримання в Міннеаполісі, штат Міннесота. Люди вигукували гасла, тримали плакати та виголошували промови.

Через акції військові, поліція та федеральні агенти перекрили більшу частину центру Вашингтона.

Багато протестувальників зібралися біля Капітолію, Національної алеї та Білого дому, де були збудовані бетонні барикади.

Великі протести відбувалися в Нью-Йорку, Філадельфії, Сіетлі, Чикаго та Лос-Анджелесі. Крім того, акції спостерігалися і в інших країнах. Зокрема, у столиці Німеччини Берліні під час коротких сутичок з поліцією заарештували близько 100 людей.

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

Сім'я Флойд і їх адвокати заявляють, що обвинувачення має бути змінене на вбивство першого ступеня і мають бути висунуті звинувачення трьом іншим поліцейським. За даними повторного розтину лікарів, чоловік помер від асфіксії після того, як на його шию та спину тиснув поліцейський.