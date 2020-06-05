Брат чорношкірого чоловіка, смерть якого спричинила протести в США, висловився проти мародерства

Брат загиблого Джорджа Флойда Терренс Флойд виступив перед протестувальниками в Нью-Йорку 4 червня і зокрема застеріг від руйнувань у ході протестів.

Флойд подякував протестувальникам за підтримку, але звернув увагу на випадки мародерства та руйнувань.

«Я пишаюся протестами, проте не пишаюся руйнуваннями. Мій брат не був прихильником цього. Флойди – богобоязлива родина», – сказав брат загиблого.

Демонстрації напередодні пройшли більш спокійно після того, як прокурори в штаті Міннесота висунули звинувачення ще трьом офіцерам поліції та посилили кваліфікацію звинувачення проти офіцера Дерека Шовіна, основного обвинувачуваного.

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4 червня громадскі активісти, політики та зірки зібралися на першу з трьох поминальних служб на честь 46-річного чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцією. Активіст та священик Ал Шарптон, виступаючи перед зібранням, сказав, що Флойд «змінив світ».

Він визнав, що в деяких місцях під приводом протестів відбувалися випадки насильства та мародерства, через які окремі міста запровадили комендантську годину.

«Ніхто з нас цього не виправдовує. Але є різниця між тими, хто закликає до миру, і тими, хто закликає до мовчання. Деякі з вас не хочуть миру, ви хочете лише тиші. Ви просто хочете, щоб ми страждали мовчки», – сказав Шарптон, звертаючись до критиків.

Раніше президент США Дональд Трамп вже зазнав критики за свій намір застосувати війська для захисту правопорядку на вулицях.

Загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту в Міннеаполісі викликала масштабні протести по всій країні. До Вашингтона для забезпечення безпеки після кількох ночей заворушень ввели підрозділи різних федеральних служб безпеки, зокрема ФБР, тюремне управління, прикордонну службу, управління охорони парків, управління по боротьбі з наркотиками.

Деякі законодавці критикують рішення адміністрації, яка дозволила співробітникам цих служб не ідентифікувати себе під час патрулювання міста. Спікер Палати представників демократ Ненсі Пелосі направила президенту лист, в якому висловила «занепокоєння з приводу мілітаризації» міста, що може, за її словами, посилити хаос.