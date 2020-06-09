США: Г’юстон готується до похорону Джорджа Флойда на тлі закликів реформувати поліцію

В американському Г’юстоні 9 червня поховають Джорджа Флойда, афроамериканця, який помер після затримання поліцією. Смерть Флойда спричинила масові протести у США й інших країнах, що часом переростали у насильство, і привела до закликів розформувати і реформувати американську поліцію й боротися проти расизму.

Тисячі людей прийшли до церкви у Г’юстоні, рідному місті Флойда, щоб віддати йому шану 8 червня.

Люди повинні були мати на собі маски для запобігання поширенню коронавірусу і стояти не менше ніж за два метри один від одного, проходячи повз труну.

Дехто з присутніх знав Флойда особисто, дехто прибув з інших штатів, щоб попрощатися.

Схожі церемонії проводилися також в інших великих містах, зокрема у Лос-Анджелесі й Мемфісі (штат Теннессі).

Тим часом, представники Демократичної партії США з Палати представників і Сенату 8 червня оприлюднили законопроєкт про перегляд поліцейської діяльності в Сполучених Штатах Америки.

Опустившись на одне коліно протягом символічних 8 хвилин і 46 секунд (проміжок часу, упродовж якого, за даними прокурорів, Флойд був затиснений коліном поліцейського – ред.), у будівлі Капітолію, 8 червня законодавці зачитали ім’я Флойда та інших загиблих від дій поліції, перш ніж запропонували розглянути закон щодо правосуддя в поліції.

Зокрема, законом пропонується обмежити правовий захист поліції, посилити нагляд за правоохоронцями, створити національну базу даних про інциденти із застосуванням надмірної сили, передбачити механізми притягнення поліцейських до відповідальності за умисні порушення.

У США з 26 травня проходять масові протести проти поліцейського насильства. Вони почалися після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після затримання. У низці міст протести переросли в заворушення, грабунки і сутички з поліцією. Щонайменше 11 людей загинули через сутички з поліцією, дії мародерів та інших невідомих осіб. Десятки зазнали поранень, тисячі людей були заарештовані.

Джорджа Флойда затримали 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Білий поліцейський Дерек Шовін натиснув затриманому коліном на шию та ігнорував скарги на брак повітря. Смерть Флойда констатували в лікарні Міннеаполіса. Відеозаписи інциденту стрімко поширилися соціальними мережами. Влада Міннесоти після проведення судово-медичної експертизи визнала смерть Флойда вбивством. Розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого, теж показав, що він помер від асфіксії.

Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування. Поліцейського, який давив загиблого коліном, узяли під варту й обвинуватили в неумисному вбивстві, а ще трьох поліцейських, які брали участь у затриманні, – у сприянні вбивству.

Суд у Міннеаполісі призначив Шовіну заставу в мільйон доларів. Троє інших поліцейських очікують під вартою засідань судів.

Марші проти свавілля поліції і проти расизму поширились по всій земній кулі і зачепили такі міста як Сідней, Лондон, Париж.