Американські законодавці пропонують ухвалити закон про правосуддя щодо поліції

Представники Демократичної партії США з Палати представників і Сенату оприлюднили законопроєкт про перегляд поліцейської діяльності в Сполучених Штатах за кілька годин до поминальної служби за Джорджем Флойдом, афроамериканцем, смерть якого викликала хвилю протестів проти расизму по всьому світу.

Опустившись на одне коліно протягом символічних 8 хвилин і 46 секунд (проміжок часу, упродовж якого, за даними прокурорів, Флойд був затиснений коліном поліцейського – ред.), у будівлі Капітолію, 8 червня законодавці зачитали ім’я Флойда та інших загиблих від дій поліції, перш ніж запропонували розглянути закон щодо правосуддя в поліції.

Зокрема, законом пропонується обмежити правовий захист поліції, посилити нагляд за правоохоронцями, створити національну базу даних про інциденти із застосуванням надмірної сили, передбачити механізми притягнення поліцейських до відповідальності за умисні порушення тощо.

На 8 червня запланована панахида за Джорджем Флойдом у Г’юстоні, його рідному місті. 9 червня його поховають у передмісті Г’юстона поруч із матір’ю.

У США з 26 травня проходять масові протести проти поліцейського насильства. Вони почалися після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після затримання. У низці міст протести переросли в заворушення, грабунки і сутички з поліцією. Щонайменше 11 людей загинули через сутички з поліцією, дії мародерів та інших невідомих осіб. Десятки зазнали поранень, тисячі людей були заарештовані.

Джорджа Флойда затримали 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Білий поліцейський Дерек Шовін натиснув затриманому коліном на шию та ігнорував скарги на брак повітря. Смерть Флойда констатували в лікарні Міннеаполіса. Відеозаписи інциденту стрімко поширилися соціальними мережами. Влада Міннесоти після проведення судово-медичної експертизи визнала смерть Флойда вбивством. Розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого, теж показав, що він помер від асфіксії.

Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування. Поліцейського, який давив загиблого коліном, узяли під варту і обвинуватили в неумисному вбивстві, а ще трьох поліцейських, які брали участь у затриманні, – у сприянні вбивству.

Марші проти свавілля поліції і проти расизму поширились по всій земній кулі і зачепили такі міста як Сідней, Лондон, Париж.