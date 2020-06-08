США: відділ поліції у Міннеаполісі вирішили розпустити

У США міська рада Міннеаполісу, звідки після загибелі темношкірого чоловіка через дії поліції почалися протести проти расизму, зобов’язалася розформувати місцевий відділ поліції і реформувати його. Таке рішення більшість членів міської ради ухвалили ввечері 7 червня.

У рішенні вказано, що міська рада разом із громадою хоче створити «нову модель громадської безпеки, яка дійсно гарантуватиме безпеку громаді», повідомила CNN президент ради Ліза Бендер.

Тим часом мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей виступив проти того, щоб розпускати відділ поліції.

Проти цього кроку також, ймовірно, виступить голова профспілки поліції міста Боб Кролл, який минулого року з’явився на сцені разом із президентом Дональдом Трампом.

Фрей заявив, що підтримує «масштабну структурну реформу для перегляду цієї структурно расистської системи», але не «ліквідацію всього відділу поліції».

Протести через загибель Джорджа Флойда 7 червня відбувалися вже 13-ий день поспіль у Нью-Йорку, Вашингтоні й інших великих містах США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ підрозділам Національної гвардії почати виведення своїх сил із Вашингтона, бо, як написав він у твітері, «зараз усе перебуває під досконалим контролем».

На 8 червня запланована поминальна служба за Флойдом у Г’юстоні, його рідному місті. 9 червня Флойда поховають у передмісті Г’юстона поруч із його матір’ю.

Протести у США спалахнули після того, як затриманий білим поліцейським підозрюваний афроамериканець помер через дії правоохоронця. При цьому мирні акції в деяких місцях супроводжувалися й проявами насильства, руйнувань, підпалів і мародерства, що змусило владу викликати на вулиці для забезпечення правопорядку воєнізовані формування Національної гвардії.

Причиною протестів стали дії поліції під час затримання 25 травня афроамериканця на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні.

Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, поліцейського, який давив загиблого коліном, узяли під варту і обвинуватили в неумисному вбивстві, а ще трьох поліцейських, які брали участь у затриманні, – у сприянні вбивству.