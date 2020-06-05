Правозахисники звинувачують Білий дім у порушенні прав демонстрантів

Американський союз громадянських свобод (ACLU) – одна з найвідоміших американських правозахисних організацій – позивається до адміністрації президента США Дональда Трампа, звинувачуючи її у порушенні конституційного права американців на проведення зборів, повідомляє агентство Associated Press.

ACLU вважає, що поліція незаконно розігнала мирну демонстрацію, що проходила на площі Лафайєт перед Білим домом лише для того, щоб дати президенту Трампу можливість перетнути цю площу на шляху до церкви Святого Іоанна, на тлі якої він сфотографувався з біблією у руці. У позові стверджується, що президент Трамп, генеральний прокурор Барр та інші офіційні особи «вступили у незаконну змову» з метою порушити права протестувальників.

Епізод, який стався 1 червня, викликав бурхливу реакцію преси. Президент Трамп сфотографувався на тлі церкви, яку днем раніше підпалили протестуючі. Критики звинуватили його у спробі недоречної самореклами. Генеральний прокурор Барр наполягає, що площа була зачищена від демонстрантів для того, щоб створити додаткову зону безпеки навколо Білого дому.

Загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту в Міннеаполісі викликала масштабні протести по всій країні. До Вашингтона для забезпечення безпеки після кількох ночей заворушень ввели підрозділи різних федеральних служб безпеки, зокрема ФБР, тюремне управління, прикордонну службу, управління охорони парків, управління по боротьбі з наркотиками.

Деякі законодавці критикують рішення адміністрації, яка дозволила співробітникам цих служб не ідентифікувати себе під час патрулювання міста. Спікер Палати представників демократ Ненсі Пелосі направила президенту лист, в якому висловила «занепокоєння з приводу мілітаризації» міста, що може, за її словами, посилити хаос.

Намір президента вдатися до допомоги армії для підтримки порядку на вулицях американських міст також викликало критику. У середу міністр оборони США Марк Еспер заявив, що він не підтримує таке рішення. Проти участі армії в поліцейських операціях також висловився колишній міністр оборони Джим Меттіс. У четвер 20 десантників з 82 повітряно-десантної дивізії, які перебували в якості резерву на базі під Вашингтоном повернулися в своєї казарми у Форт Браґґ у Північній Кароліні.