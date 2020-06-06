У Вашингтоні очікують найбільших демонстрацій за час протестів

У суботу 6-го червня в американській столиці очікують найбільший протест за увесь час демонстрацій проти поліцейського свавілля, які почалися після загибелі затриманого поліцейськими чорношкірого американця Джорджа Флойда. Це буде восьмий день мітингів у Вашингтоні. Місцеві медіа повідомляють про щонайменше одинадцять різних акцій, які відбуватимуться в місті. Вони заплановані з 12 години дня і до пізнього вечора.

Протягом всього дня практично весь центр Вашингтона буде перекритий для руху автомобілів, за дотриманням безпеки слідкуватимуть правоохоронці.

Ми очікуємо найбільші демонстрації, судячи з кількості людей, яку ми бачили в місті до сьогодні. Також ми очікуємо, що демонстранти і надалі будуть мирними



«Ми очікуємо найбільші демонстрації, судячи з кількості людей, яку ми бачили в місті до сьогодні. Також ми очікуємо, що демонстранти і надалі будуть мирними – як це і було протягом останніх кількох днів», – розповів начальник поліції Вашингтона Пітер Ньюшем.

Протягом останніх днів протести у США відбуваються здебільшого без сутичок з поліцією та погромів. Перші дні протестів супроводжувались вандалізмом, погромами магазинів у багатьох містах.

Починаючи з вівторка, у столиці США не відбулось жодного арешту. У цей час на протести у Вашингтоні вийшло значно більше людей, ніж до цього, – а частина людей протестували під Білим домом до самого ранку. Повідомляється, що усе відбувалось без насильства.

Дональд Трамп і прихильники президента пов’язують це із посиленням кількості правоохоронців в місті та із залученням національної гвардії. Протягом свого виступу в п’ятницю президент закликав губернаторів американських штатів активніше використовувати силовиків.

Робота, яку секретна служба виконала біля Білого дому – неймовірна. Але нам допомогла поліція Вашингтона та національна гвардія



«Ці люди виконали неймовірну роботу, вони допомогли секретній службі у Вашингтоні. Робота, яку секретна служба виконала біля Білого дому – неймовірна. Але нам допомогла поліція Вашингтона та національна гвардія – вони приїхали, і це було так просто! І якщо ви глянете на Міннесоту, ми мали там великий успіх. Я пропоную губернаторам: ви маєте домінувати на вулицях. Ви не можете дозволити статись тому, що стається!», – заявив Дональд Трамп.

Втім, противники президента критикують його рішення залучити військових проти демонстрацій, які в своїй більшості - за винятком окремих провокацій - відбуваються мирно. Великої критики зазнали також дії поліції під Білим домом у понеділок. Тоді силовики, використовуючи також сльозогінний газ та шумові гранати розігнали демонстрантів. Як виявилось згодом – щоб очистити шлях для президента, який у супроводі високопосадовців своєї адміністрації вирішив сфотографуватись із Біблією поруч з церквою біля Білого дому.

Примітно, що, як видається, у протестів немає одного лідера – особи, групи осіб чи організації. Як правило, люди самоорганізуються і приходять до Білого дому висловити свою незгоду із діями поліції. У певних випадках організовані групи, діячі, які пов'язані із Демократичною партією США, поширюють серед протестувальників свої агітаційні матеріали, безкоштовно підтримують протестувальників водою, харчуванням тощо.

Протести в Америці спалахнули наприкінці травня як реакція на смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після жорсткого затримання поліцією. Демонстрації почались в Міннеаполісі (штат Міннесота – ред.)) і згодом перекинулись на інші американські штати – від Каліфорнії і до Нью-Йорка.