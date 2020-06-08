Лідери Демократичної партії США на майже 9 хвилин стали на коліно, вшановуючи Джорджа Флойда

У понеділок провідні законодавці демократи США протягом майже 9 хвилин схилялись на одне коліно, вшановуючи пам’ять Джорджа Флойда, чорношкірного чоловіка, чия загибель після затримання поліцією у США стала поштовхом до масових протестів у тій країні з вимогами поліційної реформи та подолання системного расизму поліції. Протести також супрводжувались погромами, вандалізмом у США. Їх частиною є заклики до відставки президента США Трампа.

У вшануванні брали участь: спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та інші демократи. Законодавці мали африканські шалики. Минулого тижня подібним чином пам’ять Флойда вшанували демократи у Сенаті США.

«Ви бачите, як довго коліно перебувало на його шиї», – заявила з приводу акції Ненсі Пелосі.

Під час затримання Флойда поліцейський тривалий час давив йому на шию коліном, коли чоловік лежав на землі. Флойд повторював, що не може дихати.

У понеділок демократи також представили свій пакет пропозицій щодо реформ поліції. У США поширюються заклики про розпуск та позбавлення фінансування поліції. Під цими гаслами маються на увазі реформа поліції та спрямування коштів на соціальні програми для молоді, громад меншин тощо.

Президент США Дональд Трамп виступив проти таких гасел.

«Цього року ми побачили найнижчий рівень злочинності у писаній історії нашої країни, і тепер радикальні ліві Демократи хочуть позбавити фінансування та відмовитись від нашої поліції. Даруйте, я хочу закону і порядку!», – твітував президент США у понеділок.