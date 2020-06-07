У Британії другий день поспіль мітингували проти расизму і жорстокості поліції

У Великій Британії в кількох містах другий день поспіль відбувалися 7 червня акції протесту проти расизму і жорстокості поліції і на підтримку аналогічних акцій, які останніми днями охопили США після смерті в тій країні затриманого афроамериканця внаслідок дій білого працівника поліції.

Зокрема, в місті Брістолі на марш вийшли близько 10 тисяч людей. Частина демонстрантів скинула з постаменту і викинула в річку пам’ятник відомому уродженцеві міста 17-го століття Едвардові Колстону – депутатові парламенту, підприємцеві й філантропові, який надавав значні кошти на підтримку шкіл, сиротинців, старечих домів, лікарень і церков – але багатства свої нажив значною мірою на работоргівлі й експлуатації рабської праці.

У Лондоні демонстранти зібралися біля будівлі посольства США і звідти рушили до резиденції прем’єр-міністра Британії Боріса Джонсона. На відміну від мирної демонстрації в центрі міста попереднього дня, 7 червня поліція повідомила про затримання 29 осіб.

Міністр охорони здоров’я Британії Матт Ганкок попередив про небезпеку того, що нинішні протести можуть призвести до нового спалаху коронавірусної інфекції. Він закликав демонстрантів вдягати маски і дотримуватися дистанції між собою.

Схожі акції відбуваються цими днями і в інших країнах світу.

У США протести спалахнули після того, як затриманий білим поліцейським підозрюваний афроамериканець помер через дії правоохоронця; мирні акції в деяких місцях супроводжувалися й проявами насильства, руйнувань, підпалів і мародерства, що змусило владу викликати на вулиці для забезпечення правопорядку воєнізовані формування Національної гвардії.

Причиною стали дії поліції під час затримання 25 травня афроамериканця на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні. Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, поліцейського, який давив загиблого коліном, узяли під варту і обвинуватили в неумисному вбивстві, а ще трьох поліцейських, які брали участь у затриманні, – у сприянні вбивству.