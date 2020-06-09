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09 червня 2020, Київ 16:05
Фотогалереї

Проти свавілля поліції і за справедливість: протести у світі через смерть Джорджа Флойда – фото

У США та інших країнах світу пройшли протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, спричинену жорстокими діями поліції 25 травня 2020 року.​
Радіо Свобода підготувало підбірку вражаючих фотографій із цих подій.​

Відео, на якому Флойд фактично задихається під коліном поліцейського, побачили мільйони людей. Спочатку протести спалахнули у Міннеаполісі (штат Міннесота – ред.), де і стався інцидент, а потім поширилися іншими американськими штатами – від Каліфорнії до Нью-Йорка. Хвиля демонстрацій прокотилася і містами інших країн світу.

Двоє протестувальників із піднятими руками &ndash; навпроти шеренги поліцейських, які готуються застосовувати спецзасоби. Протест через смерть Джорджа Флойда. Штат Вашингтон, США. 8 червня 2020 року
1 Двоє протестувальників із піднятими руками – навпроти шеренги поліцейських, які готуються застосовувати спецзасоби. Протест через смерть Джорджа Флойда. Штат Вашингтон, США. 8 червня 2020 року
У Преторії люди вийшли на демонстрацію під американське посольство, підтримуючи вимоги протестів, спричинених загибеллю у США афроамериканця Джорджа Флойда. ПАР, 8 червня 2020 року
2 У Преторії люди вийшли на демонстрацію під американське посольство, підтримуючи вимоги протестів, спричинених загибеллю у США афроамериканця Джорджа Флойда. ПАР, 8 червня 2020 року
Поліцейський прикривається щитом від предмета, кинутого у нього учасником протесту, організованого Black Lives Matter Belgium. Рух виник як реакція на загибель у США афроамериканця Джорджа Флойда, Брюссель, Бельгія, 7 червня 2020 року
3 Поліцейський прикривається щитом від предмета, кинутого у нього учасником протесту, організованого Black Lives Matter Belgium. Рух виник як реакція на загибель у США афроамериканця Джорджа Флойда, Брюссель, Бельгія, 7 червня 2020 року
Біля стіни пам&#39;яті з імена убитих поліцією чорношкірих людей, спорудженої учасниками&nbsp; протестів навпроти Білого дому.&nbsp;Вашингтон, округ Колумбія. 7 червня 2020 року
4 Біля стіни пам'яті з імена убитих поліцією чорношкірих людей, спорудженої учасниками  протестів навпроти Білого дому. Вашингтон, округ Колумбія. 7 червня 2020 року
Поліція Лондона під об&#39;єктивами камер затримує учасницю протесту Black Lives Matter. Великобританія, 7 червня 2020 року
5 Поліція Лондона під об'єктивами камер затримує учасницю протесту Black Lives Matter. Великобританія, 7 червня 2020 року
Демонстрація проти свавілля поліції і расової дискримінації у Барселоні, Іспанія, 7 червня 2020 року
6 Демонстрація проти свавілля поліції і расової дискримінації у Барселоні, Іспанія, 7 червня 2020 року
Імпровізований меморіал у пам&#39;ять про жертви поліцейської жорстокості під час демонстрації проти расизму. Голлівуд, Каліфорнія, 7 червня 2020 року
7 Імпровізований меморіал у пам'ять про жертви поліцейської жорстокості під час демонстрації проти расизму. Голлівуд, Каліфорнія, 7 червня 2020 року
Водій, який вирішив проїхати охопленою протестом вулицею, виходить із автомобіля з пістолетом у руці. Поруч намагаються надати допомогу протестувальнику, якого він, ймовірно, щойно поранив. Той чоловік намагався витягти водія із автівки. У подальшому водій здався поліції. Заворушення у Сіетлі через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, штат Вашингтон, США. 7 червня 2020 року
8 Водій, який вирішив проїхати охопленою протестом вулицею, виходить із автомобіля з пістолетом у руці. Поруч намагаються надати допомогу протестувальнику, якого він, ймовірно, щойно поранив. Той чоловік намагався витягти водія із автівки. У подальшому водій здався поліції. Заворушення у Сіетлі через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, штат Вашингтон, США. 7 червня 2020 року
Учасник антирасистської демонстрації тримає хрест із ім&#39;ям Джорджа Флойда. Мітингувальники також викрикували гасла проти президента Бразилії Джаїра Болсонаро, не погоджуючись із його політикою на тлі епідемії коронавірусу.&nbsp; Ріо-де-Жанейро, 7 червня 2020 року
9 Учасник антирасистської демонстрації тримає хрест із ім'ям Джорджа Флойда. Мітингувальники також викрикували гасла проти президента Бразилії Джаїра Болсонаро, не погоджуючись із його політикою на тлі епідемії коронавірусу.  Ріо-де-Жанейро, 7 червня 2020 року
Лицем до лиця: учасники протесту Black Lives Matter із піднятими угору руками дивляться ув очі лондонським поліцейським. Велика Британія, 7 червня 2020 року
10 Лицем до лиця: учасники протесту Black Lives Matter із піднятими угору руками дивляться ув очі лондонським поліцейським. Велика Британія, 7 червня 2020 року
Масова хода учасників мирної демонстрації проти расової дискримінації і свавілля поліції по&nbsp;Пенсильванія-авеню, що зв&#39;язує Білий дім і Капітолій.&nbsp; Вашингтон, США. 6 червня 2020 року
11 Масова хода учасників мирної демонстрації проти расової дискримінації і свавілля поліції по Пенсильванія-авеню, що зв'язує Білий дім і Капітолій.  Вашингтон, США. 6 червня 2020 року
Німецькі поліцейські затримують чорношкірого чоловіка під час сутички, що розпочалася після завершення мирної демонстрації на площі Олександрплац у Берліні, Німеччина, 06 червня 2020 року.
12 Німецькі поліцейські затримують чорношкірого чоловіка під час сутички, що розпочалася після завершення мирної демонстрації на площі Олександрплац у Берліні, Німеччина, 06 червня 2020 року.
Учасниця антирасистського мітингу в центрі Софії, Болгарія, 6 червня 2020 року
13 Учасниця антирасистського мітингу в центрі Софії, Болгарія, 6 червня 2020 року
Антирасистська акція у Брукліні. Нью-Йорк, США. 6 червня 2020 року
14 Антирасистська акція у Брукліні. Нью-Йорк, США. 6 червня 2020 року
Поліція намагається розборонити учасників конфлікту, який виник між учасниками акції Black Lives Matter і прихильниками президента США Дональда Трампа. Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія, США. 06 червня 2020 року
15 Поліція намагається розборонити учасників конфлікту, який виник між учасниками акції Black Lives Matter і прихильниками президента США Дональда Трампа. Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія, США. 06 червня 2020 року
Автопротест проти свавілля поліції і расизму в елітному Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія, США, 6 червня 2020 року
16 Автопротест проти свавілля поліції і расизму в елітному Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія, США, 6 червня 2020 року
Поліція застосовувала перцеві балончики проти учасників акції Black Lives Matter всередині Центрального вокзалу Сіднею. Австралія, 06 червня 2020 року
17 Поліція застосовувала перцеві балончики проти учасників акції Black Lives Matter всередині Центрального вокзалу Сіднею. Австралія, 06 червня 2020 року
Американський нацгвардієць стоїть біля Меморіалу Лінкольна під час протесту проти расової нерівності у Вашингтоні, США. 6 червня 2020 року
18 Американський нацгвардієць стоїть біля Меморіалу Лінкольна під час протесту проти расової нерівності у Вашингтоні, США. 6 червня 2020 року
Учасники демонстрації за справедливість і проти свавілля поліції &ndash; у парку Вашингтон Сквер. Нью-Йорк, США, 6 червня 2020 року
19 Учасники демонстрації за справедливість і проти свавілля поліції – у парку Вашингтон Сквер. Нью-Йорк, США, 6 червня 2020 року
Демонстранти, опустившись на коліна, закликають поліцію не вдаватися до насилля. Після сутичок у Лондоні під час маршу Black Lives Matter. Велика Британія, 6 червня 2020 року
20 Демонстранти, опустившись на коліна, закликають поліцію не вдаватися до насилля. Після сутичок у Лондоні під час маршу Black Lives Matter. Велика Британія, 6 червня 2020 року

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