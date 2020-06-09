Проти свавілля поліції і за справедливість: протести у світі через смерть Джорджа Флойда – фото

У США та інших країнах світу пройшли протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, спричинену жорстокими діями поліції 25 травня 2020 року.
Радіо Свобода підготувало підбірку вражаючих фотографій із цих подій.
Відео, на якому Флойд фактично задихається під коліном поліцейського, побачили мільйони людей. Спочатку протести спалахнули у Міннеаполісі (штат Міннесота – ред.), де і стався інцидент, а потім поширилися іншими американськими штатами – від Каліфорнії до Нью-Йорка. Хвиля демонстрацій прокотилася і містами інших країн світу.
Радіо Свобода підготувало підбірку вражаючих фотографій із цих подій.
Відео, на якому Флойд фактично задихається під коліном поліцейського, побачили мільйони людей. Спочатку протести спалахнули у Міннеаполісі (штат Міннесота – ред.), де і стався інцидент, а потім поширилися іншими американськими штатами – від Каліфорнії до Нью-Йорка. Хвиля демонстрацій прокотилася і містами інших країн світу.