Проти свавілля поліції і за справедливість: протести у світі через смерть Джорджа Флойда – фото

8 Водій, який вирішив проїхати охопленою протестом вулицею, виходить із автомобіля з пістолетом у руці. Поруч намагаються надати допомогу протестувальнику, якого він, ймовірно, щойно поранив. Той чоловік намагався витягти водія із автівки. У подальшому водій здався поліції. Заворушення у Сіетлі через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, штат Вашингтон, США. 7 червня 2020 року