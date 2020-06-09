У США відбувається похорон Джорджа Флойда

У Г’юстоні 9 червня прощаються з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах. На похороні присутні тільки родичі та близькі покійного. Після церемонії прощання поліція супроводить жалобний кортеж у сусіднє місто Пірленд, де Флойд буде похований поруч з матір’ю. Телеканали BBC, CNN, Euronews, SkyNews та інші ведуть трансляцію прощальних церемоній.

8 червня обвинувачений у вбивстві Флойда поліцейський Дерек Човін уперше постав перед судом у Міннеаполісі. Він перебуває у в’язниці і виступав у суді по відеозв’язку. Наступне засідання у справі призначене на 29 червня.

У Міннеаполісі, де 25 травня помер Флойд, 9 із 12 членів міської ради виступили за скасування міської поліції, визнавши, що вона не підлягає реформуванню.