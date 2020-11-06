Помер Михайло Жванецький

Відомий сатирик-одесит, народний артист України Михайло Жванецький помер на 87 році життя. Інформацію про це кільком російським ЗМІ підтвердив його представник Олег Сташкевич.

У жовтні стало відомо, що Жванецький йде зі сцени і припиняє концертну діяльність.



86-річний Жванецький ще влітку казав у пресі, що майже не виходить з дому через погане самопочуття.



Минулого року президент Росії Володимир Путін нагородив Жванецького орденом «За внесок у розвиток культури».



Раніше Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність країни.

У березні 2014 року Жванецький, який також є народним артистом Росії, підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.