Відомий сатирик-одесит Михайло Жванецький припиняє концертну діяльність

Відомий сатирик-одесит, народний артист України, Михайло Жванецький йде зі сцени і припиняє концертну діяльність. Про це 7 жовтня низці російських ЗМІ повідомив його представник Олег Сташкевич.

За його словами, Жванецький буде надалі «просто письменником», і більше не займатиметься телевізійною діяльністю, зокрема як ведучий на російському телебаченні.

86-річний Жванецький ще влітку казав у пресі, що майже не виходить з дому через погане самопочуття.

Торік президент Росії Володимир Путін нагородив Жванецького орденом «За внесок у розвиток культури».

Раніше Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність країни. У березні 2014 року Жванецький, який також є народним артистом Росії, підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.