В авіакатастрофі у США загинув американський баскетболіст Кобі Браянт – ЗМІ

В авіакатастрофі У США загинув колишній американський баскетболіст Кобі Браянт, пише видання TMZ.

За інформацією журналістів, 41-річний Браянт летів на своєму особистому геліктоптері над містом Калабасасом в штаті Каліфорнія. Унаслідок інциденту загинуло п'ять людей, включно з дружиною колишнього баскетболіста Ванессою, пише TMZ.

Браянт вважається одним із найкращих гравців в історії Національної баскетбольної асоціації. Упродовж 20 років він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс». Разом із командою він п'ять разів ставав чемпіоном НБА.

Браянт став другим за кількістю викликів на матч усіх зірок (18), поступившись лише Каріму Абдулу-Джаббару (19).

У складі збірної США баскетболіст двічі вигравав золото Олімпійських ігор (у 2008 і 2012 роках).

Свій останній матч у кар’єрі Браянт провів у квітні 2016 року.