Помер актор Армен Джигарханян

Народний артист СРСР, актор і режисер Армен Джигарханян помер вранці у суботу, 14 листопада, на 86 році життя. Про це повідомив Московський драматичний театр, який він очолював.

Джигарханян був одним із найбільш упізнаваних радянських і російських артистів. Він знявся більш ніж в 250 фільмах, серед яких – «Здрастуй, це я!», «Місце зустрічі змінити не можна», «Ширлі-мирлі», «Нові пригоди невловимих», «Тегеран-43» і «Місто зеро».

Актор народився в Єревані, не зміг вступити до ГІТІСу, навчався в Єреванському художньо-театральному інституті. Служив у Єреванському російському драматичному театрі, Ленкомі, куди його запросив Анатолій Ефрос, московському театрі Маяковського, грав у театрі Олега Табакова.

У 1996 створив свій театр.