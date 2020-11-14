Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
14 листопада 2020, Київ 10:41
Новини | Міжнародні

Помер актор Армен Джигарханян

Народний артист СРСР, актор і режисер Армен Джигарханян помер вранці у суботу, 14 листопада, на 86 році життя. Про це повідомив Московський драматичний театр, який він очолював.

Джигарханян був одним із найбільш упізнаваних радянських і російських артистів. Він знявся більш ніж в 250 фільмах, серед яких – «Здрастуй, це я!», «Місце зустрічі змінити не можна», «Ширлі-мирлі», «Нові пригоди невловимих», «Тегеран-43» і «Місто зеро».

Актор народився в Єревані, не зміг вступити до ГІТІСу, навчався в Єреванському художньо-театральному інституті. Служив у Єреванському російському драматичному театрі, Ленкомі, куди його запросив Анатолій Ефрос, московському театрі Маяковського, грав у театрі Олега Табакова.

У 1996 створив свій театр.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG