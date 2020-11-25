Помер легенда футболу Дієго Марадона

Колишній нападник збірної Аргентини Дієго Марадона помер у віці 60 років, повідомляє CNN.

Марадона помер 25 листопада вранці за місцевим часом у місті Тігре через зупинку серцево-судинної системи.

11 листопада Марадону було госпіталізовано, лікарі провели йому операцію через субдуральну гематому. Після виписки його знову відправили до клініки, щоб лікувати від алкогольної залежності.

Востаннє аргентинець з’являвся на публіці 30 жовтня. Тоді він відвідав матч чемпіонату Аргентини між командами «Хімнасія» і «Патронато». Перед грою він отримав пам’ятну дошку і поїхав до клініки через погане самопочуття.

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Марадона був одним із найкращих футболістів ХХ століття, чемпіоном світу і найкращим гравцем чемпіонату світу 1986 року. На його рахунку понад 550 матчів у професійній кар’єрі, в яких він забив 292 голи.

Ще в юні роки Марадона отримав прізвисько El Pibe de Oro («Золотий Хлопчик»), яке закріпилося за ним на всю кар’єру.

У легендарному чвертьфінальному матчі світової першості-1986 проти команди Англії Марадона забив обидва голи, а його команда перемогла 2:1.

Першим голом був м’яч, забитий рукою, чого арбітри не помітили. Сам Марадона згодом пояснював, що це була «рука Бога». Натомість другий гол форварда був шедевром: Марадона здійснив рейд на 60 метрів, обвівши на шляху до воріт п’ятьох футболістів команди суперника. Уболівальники на сайті ФІФА в 2002 році визнали цей м’яч «Голом століття».