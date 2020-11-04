Футболіст Марадона успішно переніс операцію – лікарі

Легендарний футболіст, аргентинець Дієго Марадона успішно переніс операцію на головному мозку після того, як у його голові лікарі виявили згусток крові. Лікар-невролог Леопольдо Луке повідомив, що гемотому видалили.

«Дієго дуже добре переніс операцію», – сказав лікар.

Прихильники Марадони зібралися біля лікарні з плакатами на його підтримку. Його колишній клуб «Наполі» також написав слова підтримки футболістові.

Раніше повідомлялося, що проблема зі здоров’ям у Марадони могла бути спричинена аварією, хоча сам футболіт переконує, що не пам’ятає жодного конкретного інциденту.

60-річний Дієго Марадона, який зловживав наркотиками і алкоголем, раніше також переніс два серцеві напади і заразився гепатитом.

Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважається одним із найвидатніших футболістів усіх часів.