Легендарного футболіста Марадону оперуватимуть через згусток крові у мозку

Легендарному футболісту, аргентинцю Дієго Марадоні зроблять операцію на головному мозку після того, як у його голові лікарі виявили згусток крові.

Лікар 60-річного футболіста невролог Леопольдо Луке 3 листопада запевнив, що операція «рутинна», а пацієнти, які її перенесли, зазвичай покидають лікарню протягом 24-48 годин. За його словами, проблема, швидше за все, була викликана аварією, хоча Марадона сказав, що не пам’ятає жодного конкретного інциденту. Лікар повідомив, що в 2005 році Марадона переніс операцію на шлунку, щоб скинути 50 кілограмів, це зробило його схильним до анемії.

Марадона, який зловживав наркотиками і алкоголем, раніше також переніс два серцеві напади і заразився гепатитом.

Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважається одним з найвидатніших футболістів всіх часів. Його гол «Рука Бога» у ворота Англії в 1986 році – один з найбільш суперечливих в історії чемпіонатів світу.