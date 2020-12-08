Бізнесмен Фукс назвав дату повернення Кернеса до Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в Україну до Нового року, повідомив на сторінці у Telegram його соратник, бізнесмен Павло Фукс.
«Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків’янам. Планує 30 грудня бути вдома», – написав Фукс.
Останній раніше розміщував у мережі фото з людиною, схожою на Кернеса, зроблене у німецькій клініці «Шаріте». Фукс також заперечував повідомлення, які поширювали окремі ЗМІ про нібито смерть мера Харкова.
Харківська мерія ще наприкінці жовтня повідомляла, що Геннадій Кернес готується повернутися до Харкова.
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