Бізнесмен Фукс назвав дату повернення Кернеса до Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в Україну до Нового року, повідомив на сторінці у Telegram його соратник, бізнесмен Павло Фукс.

«Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків’янам. Планує 30 грудня бути вдома», – написав Фукс.

Останній раніше розміщував у мережі фото з людиною, схожою на Кернеса, зроблене у німецькій клініці «Шаріте». Фукс також заперечував повідомлення, які поширювали окремі ЗМІ про нібито смерть мера Харкова.

Харківська мерія ще наприкінці жовтня повідомляла, що Геннадій Кернес готується повернутися до Харкова.