Бізнесмен Фукс заперечує смерть Кернеса

Бізнесмен Павло Фукс заперечує смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

«Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Усе це цинічна брехня. Я щойно розмовляв з ним», – написав Фукс у телеграмі.

Інформація про смерть Кернеса з’явилася в телеграм-каналі «Легитимный».

Радіо Свобода намагається отримати коментар Харківської міської ради.

На початку жовтня мерія вже заперечувала чутки про смерть Кернеса.

У вересні в міського голови Харкова виявили COVID-19. Згодом його перевезли на лікування до Німеччини.

Наприкінці жовтня мерія повідомляла, що Кернес готується повернутися до Харкова.