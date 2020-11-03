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03 листопада 2020, Київ 16:58
Новини | Політика

Бізнесмен Фукс заперечує смерть Кернеса

На початку жовтня мерія Харкова вже заперечувала чутки про смерть Кернеса

Бізнесмен Павло Фукс заперечує смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

«Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Усе це цинічна брехня. Я щойно розмовляв з ним», – написав Фукс у телеграмі.

Інформація про смерть Кернеса з’явилася в телеграм-каналі «Легитимный».

Радіо Свобода намагається отримати коментар Харківської міської ради.

На початку жовтня мерія вже заперечувала чутки про смерть Кернеса.

У вересні в міського голови Харкова виявили COVID-19. Згодом його перевезли на лікування до Німеччини.

Наприкінці жовтня мерія повідомляла, що Кернес готується повернутися до Харкова.

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