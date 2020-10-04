Добкін заявляє, що зняв свою кандидатуру на виборах у мери Харкова

Колишній голова Харківської ОДА і екснародний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявляє, що зняв свою кандидатуру на виборах міського голови Харкова.

«Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана», – написав Добкін 4 жовтня в телеграмі.

Михайло Добкін заявив про намір балотуватися на посаду мера Харкова 23 вересня. У червні він заявляв про намір балотуватися в мери Києва.

Чинний міський голова Харкова, 61-річний Геннадій Кернес є претендентом на посаду харківського мера на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. У разі перемоги Кернес утретє буде мером Харкова.

Кернес від минулого місяця перебуває на лікуванні в Німеччині. Мера Харкова перевезли туди невдовзі після того, як у нього діагностували COVID-19.