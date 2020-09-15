Кернес просив передати, що в нього COVID-19 та двостороннє запалення легень – міська рада

Мер Харкова Геннадій Кернес має COVID-19 та двостороннє запалення легень, повідомив директор департаменту міської ради в справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

«Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликаний ним двостороннє запалення легенів. Про жодну кому, про жоден набряк мозку, інші фейки, які можуть виникнути у хворій, політично збоченій голові не йдеться», – сказав Сидоренко.

За його словами, стан Кернеса «стабільно важкий», але питання про лікування за кордоном не розглядалося.

Він додав, що мер міста не під’єднаний до апарату штучної вентиляції легень. Його шпиталізували 10 вересня.

Харківська міська рада 14 вересня офіційно спростувала повідомлення, нібито міський голова Геннадій Кернес впав у кому. Там зазначили, що Кернес справді перебуває на лікарняному, але «повністю контролює ситуацію у місті».