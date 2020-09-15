Нове довкола COVID-19 за період від 8 до 14 вересня – відео
ВООЗ заявляє, що цієї осені Європа повинна бути готова до більшої кількості смертей від COVID-19; економічний спад під час пандемії не допоміг уповільнити кліматичні зміни; британські випробування вакцини відновилися після призупинення через проблеми з безпекою. Про це – у відеоогляді ситуації з коронавірусом за період від 8 до 14 вересня. (Відео Reuters, AP, AFP)
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