500 хасидів чекають у Гомелі, коли українці відкриють кордон

500 хасидів зі США, Великої Британії та Ізраїлю «застрягли» у Гомелі (Білорусь), повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Вони їхали в Україну до могили цадика Нахмана, але натрапили на закриті через коронавірус кордони.

«Вони тут скрізь, ніколи не було такого», – дивуються жителі Гомелю, побачивши на вулицях ортодоксальних євреїв у традиційному одязі. Хасиди – представники течії іудаїзму. «Брацлавські хасиди» щороку приїжджають на могилу цадика (праведника) Нахмана в українське місто Умань. Вони здійснюють паломництво на свята, в тому числі на юдейський Новий рік Рош га-Шана, який припадає цього року на 18 вересня.

«Для них дуже важливо зібратися в цьому місці, на могилі цадика Нахмана, вони потім відчувають духовне зміцнення від праведника на цілий рік», – сказав голова релігійної єврейської громади «Бейт Яаков» Йосиф Жолудєв.

Із 28 серпня Україна закрила свої кордони для іноземців через коронавірус.

Але багатьох хасидів не стримують закриті кордони чи інші перешкоди.

«Вони дуже вірять в силу молитви і в те, що якщо вони зроблять все можливе, вони потраплять туди з Божою поміччю. Бо у них така позиція – роби усе, що в твоїх силах, щоб потрапити на могилу Цадика. А далі вирішує Всевишній», – говорить Жолудєв.

Хасиди летіли в Україну через Білорусь, щоб спробувати потрапити в Умань. Однак українці їх не впускають. Хасиди поки оселилися в Пінську та Гомелі. У Гомелі вони зайняли майже всі місця у готелях, поселилися в орендованих квартирах та садибах.

14 вересня на кордоні з Україною було 150 хасидів.

У Гомелі хасиди мають проблеми з кошерною їжею. «Наша громада цілодобово крутиться, щоб забезпечити їх харчуванням. Ми підказуємо, що і де можна купити в магазинах. Наше завдання – забезпечити їжею та допомогти у молитві», – додав голова громади «Бейт Яаков». Хасиди до останнього сподіваються на відкриття кордонів.

У Гомелі переважно моляться або вивчають Тору.

Якщо хасиди не потраплять в Україну до 18 вересня, вони святкуватимуть Рош га-Шана в Гомелі. Початок свята припадає на шабат, коли багато чого не можна робити, в тому числі переїжджати.

Міністерство внутрішніх справ України вранці 15 вересня повідомило, що «на кордоні з Білоруссю скупчилися кілька сотень іноземних громадян, які не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції». У відомстві розповіли, що рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.

14 вересня Держприкордонслужба України заявила, що посилила охорону кордону з Білоруссю через спроби хасидів потрапити на територію України.

За сьогоднішніми даними МВС, у цей час на кордоні з Білоруссю є необхідні резерви ДПС. Крім того, на місце подій прибули підрозділи Національної поліції та Національної гвардії.

Оригінал – на сайті Білоруської служби Радіо Свобода