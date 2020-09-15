МВС: кілька сотень хасидів не полишають спроб потрапити в Україну через кордон з Білоруссю

Кілька сотень хасидів не полишають спроб потрапити в Україну через кордон з Білоруссю, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Станом на ранок між на кордоні з Білоруссю скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції», – заявили в МВС.

У відомстві розповіли, що рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.

За даними міністерства, у цей час на кордоні з Білоруссю є необхідні резерви Державної прикордонної служби. Крім того, на місце подій прибули підрозділи Національної поліції та Національної гвардії.