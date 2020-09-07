Умань на Рош га-Шана цього року відвідає вдесятеро менше паломників, ніж раніше – МВС

Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, Аваков сказав про це під час наради за участі голови Нацполіції Ігоря Клименка, міського голови Умані Олександра Цебрія, а також представників Міністерства закордонних справ і Міністерства культури.

«За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку зі всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисячі осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної Урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців, пройдуть тести на COVID-19», – сказав Арсен Аваков.

Міністр нагадав, під час Рош га-Шана в Умані будуть запроваджені певні обмеження.

2 вересня в Умані поліція перейшла на посилений режим роботи.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає.

Перед тим, 25 серпня, в Офісі президента України повідомляли, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішено суттєво обмежити цьогорічне паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року.

22 серпня чільний ізраїльський посадовець у галузі боротьби з коронавірусною пандемією звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах COVID-19.

18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій ішлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони, – хоча 17 серпня МВС України повідомляло, що український уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, вже 5781-го, яке триватиме цього року з 18 по 20 вересня.