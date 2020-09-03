В Умані запровадять низку обмежень до святкування Рош га-Шана – Кабмін

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, що відбулося 3 вересня, розглянула питання щодо масового паломництва брацлавських хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана і доручила запровадити певні обмеження в місті. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, за підсумками засідання Черкаській ОДА разом з МОЗ, МВС, Нацполіцією, ДСНС, Держпродспоживслужбою і Нацгвардією доручили на період з 15 до 21 вересня в районі проведення паломництва заборонити:

проведення масових культурних заходів, у тому числі релігійних і культурних, за участі більше ніж однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів) та роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень на винос;

проведення концертів, дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів);

стихійну торгівлю, торгівлю непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно;

відвідування здобувачами освіти закладів освіти, розташованих у районі проведення паломництва.

Крім того, комісія доручила:

обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення відповідних карантинних контрольно-пропускних пунктів;

створити оперативний штаб із безпечного проведення святкування Рош га-Шана в Умані з залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських общин України та громадських організацій, забезпечити проведення його щоденних засідань для вирішення оперативних питань;

встановити межі району проведення паломництва; створити гарячу телефонну лінію при Черкаській ОДА для прийому звернень громадян про порушення протиепідемічних правил та інших проблемних питань, які виникають в районі проведення паломництва;

вирішити питання встановлення достатньої кількості карантинних КПП при в’їзді до Умані й поблизу місць паломництва, передбачити на них роботу поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, працівників ДСНС і медичних працівників, забезпечити їх відповідними медичними засобами захисту, а також організувати проведення на карантинних контрольно-пропускних пунктах температурного скринінгу громадян;

організувати встановлення в районі проведення паломництва і на основних об’єктах додаткової розмітки для дотримання громадянами соціальної дистанції, а також додаткових дорожніх знаків.

2 вересня в Умані поліція перейшла на посилений режим роботи.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає.

Перед тим, 25 серпня, в Офісі президента України повідомляли, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішено суттєво обмежити цьогорічне паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року.

22 серпня чільний ізраїльський посадовець у галузі боротьби з коронавірусною пандемією звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах COVID-19.

18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій ішлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони, – хоча 17 серпня МВС України повідомляло, що український уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, вже 5781-го, яке триватиме цього року з 18 по 20 вересня.