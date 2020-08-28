Умань і хасиди: «Ситуація дуже напружена, бійок дуже багато»  

В Умані наразі близько 2000 паломників-хасидів, як повідомляють представники спільноти. Але ще сотні застрягли в аеропортах. З 28 серпня почала діяти заборона на в’їзд іноземцям, обумовлена запобіганню поширенню коронавірусу.

Втім, вся увага сфокусувалася на представниках релігійної спільноти, які щороку десятками тисяч з’їжджаються в Умань для святкування Рош га-Шана. Розбираємося в причинах.

Проти відвідування хасидами-паломниками Умані у період карантину виступали: міський голова міста Умань, Кабінет міністрів України, зокрема і очільник МВС Арсен Аваков.

З боку офіційних осіб Ізраїлю до України також лунали заклики – заборонити паломництво в цьому році саме з точки зору запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Уряд вирішив на місяць запровадити заборону на в’їзд для іноземців із певними виключеннями, чим викликав гнів не лише паломників з усіх країн світу, а й представників туристичної, культурної та багатьох інших галузей, які очікували на приїзд іноземців з різних причин.

А от проблеми у паломників-хасидів із перетином українського кордону почалися ще до того, як заборона на в’їзд іноземцям в Україну почала діяти. В мережі почали з’являтися фотографії людей, які застрягли в аеропортах.

У прикордонній службі пояснили, що не пустили в Україну лише тих, хто не міг офіційно підтвердити мету свого перебування в Україні і це кілька десятків осіб, які повернулися назад.

– Ті, хто отримав відмову: або не зміг підтвердити мету своєї поїздки, або якщо діяла заборона на в’їзд, і вони прибували через аеропорти, то авіакомпанії забезпечать їхнє повернення до країни вильоту», – пояснює Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.

– Чому паломників-хасидів не пропускали в Україну ще тоді, коли урядова заборона на в’їзд іноземцям через карантин не діяла?

– Карантинні норми – це карантинні норми. Є закон України «Про прикордонний контроль», який чітко визначає умови в’їзду іноземців в нашу країну. Якщо українець їде в якусь країну і його питають про мету поїздки, він має її довести прикордонникам тієї країни? Це світова практика. Чому українські прикордонники не мають права перевірити мету поїздки у іноземців, які слідують в нашу країну?

– Мета поїздки «паломництво», якщо це було до 28 серпня (початок дії заборони), не відповідає вимогам?

«Якщо це тільки на словах, то – так. Якщо вони можуть підтвердити бронь місця проживання, або вони чітко знають де вони будуть знаходитися, а на словах, що вони їдуть з метою паломництва – це не підтвердження мети поїздки», – пояснив речник Державної прикордонної служби..

«Це недемократично» – єврейська спільнота

Представники ж єврейської спільноти в Умані переконані, що відбирають кого пускати, а кого ні з інших причин.

«Не пускали лише хасидів в Україну. Це недемократично. З 26 серпня не пускали лише хасидів в Україну, хоча заборона на в’їзд лише з 28-го серпня. Люди лежали в аеропорту без їжі, без води – 12, 20, 25 годин і ніхто не допомагав їм», – зазначає Хайям Хазін представник єврейської спільноти в Умані в коментарі Радіо Свобода.

Вже зараз почали надходити повідомлення про те, що хасиди з різних країн продовжують «застрягати» в аеропортах України. Вони звертаються до преси і переконують, що мають всі документи, навіть довідки щодо коронавірусу.

«Ті, хто не був релігійним, їх просто відпустили без поважаних причин, людей без візи, без нічого», – каже в коментарі Радіо Свобода Моші Фішер, громадянин США, який повідомив, що звертатиметься за допомогою до американського консула.

Ознаки дискримінації бачать і євреї, які застрягли в аеропорту Бориспіль поблизу Києва. Навіть називають це антисемітськими заходами. Відео вони надіслали редакції Радіо Свобода.

«Ми застрягли тут оточенні охороною, оточені собаками, і це антисемітично. Тут були люди, які мали дійсний транзитний рейс. Тут є хлопець, чиї батьки тут живуть, і він збирався їх зустріти – це для них не має значення, якщо у вас єврейський або ізраїльський паспорт, то вас кинуть сюди... і це неприпустимо», – заявив Рей зі Сполучених Штатів.

Наразі в Умані вже близько 2000 паломників-хасидів, розповідає Хайям Хазін представник єврейської спільноти в Умані. За його спостереженнями, ситуація емоційно загострюється в самому місті.

«Заходиш в магазин і чуєш: «Виходь звідси, ви всі хворі». Ситуація дуже напружена, бійок дуже багато, якийсь місцевий витягнув пістолет. Якщо цей Новий рік пройде без вбивства – це буде диво», – зазначає він в коментарі Радіо Свобода.

Звинувачує Хайям Хазін у цій ситуації мера міста Олександра Цебрія, через те, що міський голова почав порушувати цю тему на всіх рівнях і вимагав заборонити святкування через загрозу зараження коронавірусом. Через це хасидів, на думку Хайма, стали сприймати як джерело поширення вірусу.

На противагу Хайм наводить приклад Софійського парку в Умані, який приймає відвідувачів під час карантину, та й проведення фестивалю сиру та вина, який відбувся в липні в Умані.

Тож міського голову Умані Хайям вважає відповідальним за напругу у суспільстві і таке негативне ставлення до хасидів. А от щодо офіційних осіб Ізраїлю, які висловлювалися позитивно щодо заборони паломництва під час карантину, він зазначив наступне:

«Яке право має країна Ізраїль лізти в іншу країну? Це не демократія. Людина, коли перетинає кордон, то перебуває в іншій країні і має поважати інші закони. В Ізраїлі не можна збиратися більше, ніж 20 людей в ізоляції, а тут можна 50 людей».

Міський голова – за КПП і тести

Міський голова Умані Олександр Цебрій в коментарі Радіо Свобода наголошує, що порушував це питання ще три місяці тому. Вважає, що відповідальність лежить на центральній владі, адже місцева не має тих повноважень, які б дозволили запроваджувати додаткові обмеження.

«Одна з опцій, яку ми хотіли задіяти тепер – це також контрольно-пропускні пункти, але в нас немає зараз таких повноважень, тому що Черкаська область і місто Умань, дякувати Богу, в зеленій зоні, тому таких повноважень в нас на сьогодні немає. Але ми звернулися до центральної влади, депутати підписали відповідне звернення, з тим, щоб нам повернули таку можливість.», – пояснює він.

Олександр Цебрій каже, що проводив опитування в себе на сторінці у Фейсбук, за яким 94% проти того, щоб святкування Рош га-Шана в Умані відбувалося в традиційний спосіб. Нагадує, що християни свого часу святкували Великдень онлайн саме через пандемію коронавірусу.

Міський голова Умані вважає, що тим, хто вже прибув варто зробити тести на COVID-19.

«Я абсолютно проти будь-яких провокацій, як з боку уманчан, так і з боку представників паломників-хасидів. Якщо люди прибули на територію міста раніше, ще до початку дії заборони – рішення Кабінету міністрів, переконаний, що необхідно провести тестування цих людей на наявність чи відсутність захворювання на ковід. Це було б правильно і логічно. Але це повинна робити відповідна комісія: там повинні бути представники поліції, лікарі, працівники муніципалітету», – зазначає Олександр Цебрій.

В місті вже сталася сутичка між місцевими жителями і паломниками. Відео потрапило у соцмережі, але потім було видалене.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Чи можуть емоції призвести до подій, як у Нових Санжарах?

Олександр Цебрій каже, що зробить все, аби такого не повторилося:

«Затягнула центральна влада з вирішенням цього питання – це треба було ще вирішити місяці два тому, як мінімум, тож зараз кількісний склад поліції повинен бути збільшений і посилений в місті Умані до кінця світкування».

В чому сторони сходяться думками, так це у тестуванні на коронавірус. Хайям Хазін, представник єврейської спільноти в Умані, каже, що паломники готові проходити тести й дотримуватися інших заходів аби потрапити до Умані, таких як оформлення страховки і забезпечення лікування в разі захворювання.

За словами Хайяма, хасиди зараз частіше дотримуються заходів безпеки і вдягають маски, а от місцеві – не завжди.