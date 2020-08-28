Поліція відкрила кримінальне провадження через конфлікт із хасидами в Умані

Поліція відкрила кримінальне провадження через конфлікт в місті Умані Черкаської області, коли група громадян України перешкоджала поселенню прочан-хасидів.Про це 28 серпня повідомляє відділ комунікації поліції Черкаської області.

Як поінформували правоохоронці, 27 серпня близько 23:00 до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України та групою брацлавських хасидів, які прибули до міста для святкування юдейського Нового року, Рош га-Шана.

«Виїздом на місце події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом. Під час указаних подій поліцією забезпечено охорону громадського порядку, були встановлені всі особи на місці конфлікту та вдалося запобігти подальшим активним та протиправним діям», – указали в поліції.

Провадження здійснюється за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України).

Раніше 28 серпня в Державній прикордонній службі повідомили Радіо Свобода, що кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, отримали відмову на в’їзд в Україну.