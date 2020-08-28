Кілька десятків хасидів, які прямували до Умані, отримали відмову у в’їзді – прикордонники

Кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, отримали відмову на в’їзд в Україну, повідомив Радіо Свобода Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.

«Відмову, наскільки мені відомо отримали декілька десятків іноземців з цієї категорії, яка вас цікавить. Ті, хто отримав відмову: або не зміг підтвердити мету своєї поїздки, або якщо діяла заборона на в’їзд, і вони прибували через аеропорти, то авіакомпанії забезпечать їхнє повернення до країни вильоту», – сказав Демченко.

За словами речника ДПСУ, станом на зараз йому не відомо про паломників-хасидів, які застрягли в аеропортах України.

«За останні дні ми фіксували певне збільшення цієї категорії громадян, які як правило прилітали чартерами. З сьогоднішнього дня ми цього не фіксуємо», – заявив він.

Демченко наголосив, що для того, щоб потрапити в Україну паломниками потрібно було довести мету своєї поїздки. «Карантинні норми – це карантинні норми. Є закон України «Про прикордонний контроль», який чітко визначає умови в’їзду іноземців в нашу країну. Якщо українець їде в якусь країну і його питають про мету поїздки, він має її довести прикордонникам тієї країни? Це світова практика. Чому українські прикордонники не мають права перевірити мету поїздки у іноземців, які слідують в нашу країну?», – сказав речник ДПСУ.

Він також додав, що за минулу добу в Україну пропустили близько восьми тисяч іноземців, частина з яких – паломники-хасиди.

У пресслужбі аеропорту «Бориспіль» в розмові з Радіо Свобода також повідомили, що ті люди, які перебували в режимі очікування в аеропорту вчора, залишили приміщення.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що в аеропортах Києва й Одеси перебувають близько сотні хасидів, які прибули до України для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року, нині вже 5781-го, яке триватиме цього року з 18 по 20 вересня.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’​їзд іноземців.

Уряд напередодні також уточнив категорії іноземців, які зможуть в’їжджати в Україну в період обмежень, і передбачив, що самі обмеження на в’їзд діятимуть до 00:00 годин 28 вересня.

25 серпня в Офісі президента України повідомили, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу ухвалене рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій уже йшлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони.

2019 року для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували тоді з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня (дати святкування визначаються за традиційним юдейським календарем і щороку змінюються за календарем григоріанським), до Умані Черкаської області прибули понад 30 тисяч паломників.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.