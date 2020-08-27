Обмеження на в’їзд іноземців в Україну почнуть діяти на день швидше – Кабмін

Уряд уточнив категорії іноземців, які зможуть в’їжджати в Україну в період обмежень, і передбачив, що самі обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діятимуть з 00:00 годин 28 серпня (а не з півночі 29 серпня, як оголосили напередодні) і до 00:00 годин 28 вересня. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому 27 серпня на сайті Кабміну.

У пресслужбі уряду уточнили, що на на позачерговому засіданні 27 серпня Кабінет міністрів вніс зміни до раніше ухваленої постанови.

«З метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 запроваджуються тимчасові обмеження на в’їзд в Україну іноземцям. Водночас право в’їзду на територію України у період дії тимчасових обмежень матимуть окремі категорії іноземних громадян. Також відповідно до українського законодавства, голова Державної прикордонної служби може ухвалювати додаткові рішення про контрольований пропуск іноземців через державний кордон», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до урядового рішення, в’їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

є родичами першої лінії громадян України;

мають офіційний чинний дозвіл на роботу в Україні;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в країну з метою навчання;

проходять військову службу в Збройних силах;

постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

є головами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Офісу президента, Міністерства закордонних справ.

є водіями та/або члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих осіб;

є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

Згадані категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов’язаних з лікуванням СОVID-19 й обсервацією (виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні).

Також зможуть в’їхати на територію України іноземці, які:

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є дипломатами, працівниками консульських установ, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей або є особами, які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони.

26 серпня в уряді повідомляли, що через пандемію коронавірусу в’їзд іноземцям та особам без громадянства в Україну буде заборонено з деякими винятками з півночі 29 серпня до 28 вересня.