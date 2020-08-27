Степанов розповів, скільки людей з COVID-19 підключені до апаратів ШВЛ

В Україні 199 людей з COVID-19 підключені до апаратів штучної вентиляції легень, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Якщо ми говоримо про кількість ШВЛів, якими сьогодні забезпечена наша країна в тих лікарнях, які ми виділили під COVID-19 (це 35 тисяч ліжок), то це близько 4 714 апаратів штучної вентиляції легень. Це більш ніж достатньо. Я вам наведу такий приклад, що сьогодні на ранок в лікарнях перебуває 6 505 осіб. При цьому на апаратах ШВЛ саме в цих лікарнях перебуває 199 осіб», – сказав Степанов в ефірі «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, влада хоче, щоб до якомога більшої кількості ліжок був підведений кисень.

«Із 35 тисяч ліжок 11 217 мають або централізоване підведення кисню, або концентрат кисневий. Ми поставили завдання обласним державним адміністраціям щодо збільшення майже до 80% в лікарнях ліжок із киснем. І зараз ми в Міністерстві охорони здоров’я розглядаємо можливість, щоб ми ще централізовано закупили кисневий концентратор, який поставити по Україні. Може, навіть замість апаратів ШВЛ. Мабуть, будемо виходити з такою пропозицією», – заявив Степанов.

Станом на ранок 27 серпня в Україні виявили 112 059 випадків COVID-19. Померли 2 403 хворі, одужали понад 54 тисячі.

Повністю розмову з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на каналі Радіо Свобода на YouTube 29 серпня.​