Туніс закрив кордон для українських туристів – прикордонслужба

Туніс закрив кордон для туристів з України через поширення коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Державна прикордонна служба.

«Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в «червону зону» епіднебезпеки. Тож, українці вже не можуть відвідувати цю країну», – йдеться в повідомленні ДПСУ у телеграмі.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу повідомив, що громадяни України нині можуть подорожувати до 45 країн, які є «відкритими і відносно відкритими для України».

За його словами, цей перелік змінився за два тижні, коли для громадян України були відкритими 42 країни. Тепер до списку додалися Казахстан, Сьєра-Ліоне, Руанда і Судан.

Раніше сьогодні стало відомо, що уряд Фінляндії з 28 серпня до 18 вересня обмежив в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не входять до Євросоюзу та мають погану ситуацію з поширенням коронавірусу. Як зазначає видання Yle, зокрема, заборона торкнеться збирачів з України.

Тим часом, Україна від сьогодні на місяць закриває кордони для в'їзду іноземних громадян через COVID-19. Також уряд продовжив дію карантину до кінця жовтня.

За офіційними даними, станом на ранок 28 серпня в Україні був зафіксований новий рекорд – 2438 випадків виявлення хвороби за добу. 866 людей одужали, 48 померли. Всього за час пандемії в Україні зафіксовано 114 497 випадків COVID-19.