Ще чотири країни відкрили кордони для українців – Кулеба

На сьогодні для громадян України свої кордони без чи з певними умовами відкрили 42 країни. Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Минулого тижня кордони відкрили Вірменія, Буркіна-Фасо, Тоґо та Чад.

Серед країн, чиї кордони були раніше відкриті для українців, Албанія, Багамські острови, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Еквадор, Єгипет, Ірландія, Мальдіви, Мексика, ОАЕ, Пуерто-Рико, США, Сербія, Словенія, Туреччина, Туніс, Хорватія, Чорногорія, Ямайка та інші.

У МЗС рекомендують попередньо вивчати правила перетину кордону, перш ніж вирушати у подорож. Це можна зробити, зокрема, й на сайті міністерства.