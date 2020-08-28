Фінляндія заборонила в’їзд для збирачів ягід з України через коронавірус

Уряд Фінляндії з 28 серпня до 18 вересня обмежило в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, якці не входять до Євросоюзу та мають погану ситуацію з поширенням коронавірусу. Як зазначає видання Yle, зокрема, заборона торкнеться збирачів з України.

Заборона при цьому не стосуватиметься громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Південної Кореї.

Іноземні працівники повинні мати при собі довідку від компанії, що займається вирощуванням ягід. Наявність цього документа перевіряють прикордонники, які за потреби можуть зв’язатися з компанією для перевірки даних іноземця.

Через пандемію в країнах Північної Європи та Балтії актуальна нестача робочої сили. Навесні, коли в багатьох державах був запроваджений жорсткий карантин, багато місцевих селян втратили свій урожай, зокрема, полуниця просто згнила на полях. Пізніше обмеження були трохи послаблені, і фермери могли запрошувати в свої господарства іноземну робочу силу. Але правил, яких необхідно дотримуватися, все одно дуже багато. Одна з вимог – обов’язковий двотижневий карантин.

Україна від сьогодні на місяць закриває кордони для в'їзду іноземних громадян через COVID-19. Також уряд продовжив дію карантину до кінця жовтня.

За офіційними даними, станом на ранок 28 серпня в Україні був зафіксований новий рекорд – 2438 випадків виявлення хвороби за добу. 866 людей одужали, 48 померли. Всього за час пандемії в Україні зафіксовано 114 497 випадків COVID-19.