Мер Умані закликає до контролю на в’їзді в місто і тестування вже прибулих хасидів

Міський голова Умані Олександр Цебрій в інтерв’ю Радіо Свобода закликав владу України дозволити влаштувати контрольно-пропускні пункти для контролю в’їзду в місто і хотів би тестувати на COVID-19 тих хасидів, які вже прибули до міста до запровадження заборони іноземцям на в’їзд до України, а також засудив події попереднього вечора, коли група місцевих мешканців намагалася не пропустити прибулих паломників.

За його словами, КПП вже діяли на початку спалаху COVID-19, але зараз, коли Умань разом зі всією Черкаською областю перебуває в «зеленій» зоні карантинних обмежень, місцева влада не має повноважень створити їх знову. «Але ми звернулися до центральної влади, депутати підписали відповідне звернення, з тим, щоб нам повернули таку можливість. Я взагалі виступав за те, щоб органам місцевого самоврядування було надано таку можливість – посилювати або послаблювати карантинні заходи, бо ніхто, крім влади на місцях, не може швидко орієнтуватися, що потрібно тому чи іншому місту», – додав Цебрій.

Щодо тих паломників-хасидів, які вже прибули до Умані, він вважає необхідним, «правильним і логічним» провести тестування цих людей на наявність чи відсутність захворювання COVID-19. «Але це повинна робити відповідна комісія: там повинні бути представники поліції, лікарі, працівники муніципалітету. Тільки вони мають право проводити відповідні перевірки. Я б не хотів би, щоб люди, можливо, провокатори, брали це питання під власний контроль. Аби цього не було, я порушував це питання ще за три місяці, бо це питання не лише органів місцевого самоврядування, це питання держави перш за все», – заявив Цебрій.

Мер Умані також розкритикував протистояння попереднього вечора між групами місцевих мешканців і паломників, яке вже почали порівнювати з ситуацією в Нових Санжарах Полтавської області, куди на обсервацію доставили наприкінці лютого групу людей, які повернулися з ураженого коронавірусом Китаю – там місцеві мешканці теж виступали проти прибуття цих людей. «Я зроблю все можливе і неможливе, щоб ситуація така не повторилася. Вона не додасть авторитету ні уманчанам, ні гостям нашого міста. Але для того, щоб цього не відбулося, потрібно, щоб це питання було під контролем влади, місцевої і центральної. Повинно бути оперативне реагування на всі такі моменти і на заходи від суспільства першочергово», – вважає Олександр Цебрій.

Із приводу згаданого конфлікту поліція Черкаської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає.

Перед тим, 25 серпня, в Офісі президента України повідомляли, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішено суттєво обмежити цьогорічне паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року.

22 серпня чільний ізраїльський посадовець у галузі боротьби з коронавірусною пандемією звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах COVID-19.

18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій ішлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони, – хоча 17 серпня МВС України повідомляло, що український уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, вже 5781-го, яке триватиме цього року з 18 по 20 вересня.

2019 року для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували тоді з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня (дати святкування визначаються за традиційним юдейським календарем і щороку змінюються за календарем григоріанським), до Умані Черкаської області прибули понад 30 тисяч паломників.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.