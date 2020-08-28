Групу білорусів не впустили до України – прикордонники пояснили, чому

У Державній прикордонній службі України пояснили, чому не впустили до країни групу громадян Білорусі, які сподівалися на виняток із заборони в’їзду іноземців, але не отримали його.

Як повідомили Білоруській службі Радіо Свобода в Одеському прикордонному загоні, цим громадянам відмовили в аеропорті «Одеса» в ніч на 28 серпня в перетині державного кордону у зв’язку з рішенням Кабінету міністрів України про заборону в’їзду іноземцям у період із 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня, при цьому штампів про заборону відвідування України їм не ставили, їх повернуть до Білорусі найближчим часом.

Загалом після закриття кордону в аеропорті опинилися 20 іноземців, які вилетіли до Одеси напередодні, додали прикордонники.

Одна з недопущених на ім’я Вероніка повідомила Радіо Свобода, що всім громадянам Білорусі з того рейсу з Мінська, а їх було близько восьми, видали постанову про заборону відвідування України. Разом із білорусами, за її словами, в цій ситуації опинилися й інші іноземці, зокрема громадяни Молдови чи євреї, які планували паломництво до Умані.

25 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що для громадян Білорусі варто передбачити полегшені умови в’їзду до України через «вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію» в тій країні. 27 серпня, коли уряд України вже вирішив узагалі на місяць заборонити в’їзд більшості іноземців через карантинні заходи проти COVID-19, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування і потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні. «Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні і повідомити про це нашим прикордонникам», – написав Шмигаль у фейсбуці.

При цьому можливість пропуску до України стосується тільки тих громадян Білорусі (як і всіх інших іноземців), які висловлять прохання про отримання захисту.

Як повідомив Радіо Свобода речник ДПСУ Андрій Демченко, в постанові уряду України про закриття кордону для іноземців не передбачено ніяких особливих механізмів для громадян Білорусі. «У випадку гуманітарних підстав окреме рішення може ухвалити керівник Державної прикордонної служби. В постанові немає окремої категорії про громадян Білорусі, але є перелік винятків, якими вони можуть скористатися», – сказав він.

За словами речника, громадяни Білорусі, які потерпіли від тиску і переслідувань під час масових акцій протесту, мають заявити про це в прикордонному пункті пропуску на території України, і в подальшому буде розглядатися питання про пропуск їх на українську територію. Також їх, які і громадян інших країн, стосуються й інші винятки з заборони, визначені в постанові.

«Коли говорити про преференції, то прикордонники України, зі свого боку, не будуть чинити перешкод громадянам України в перетині кордону. Але треба розуміти, що особливої категорії громадян Білорусі не визначено», – наголосив Демченко.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців «із метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19» на термін до півночі 28 вересня. При цьому передбачені винятки для низки категорій іноземців, серед яких – для тих, що визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти інціаторів і учасників протестів.