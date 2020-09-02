В Умані поліція перейшла на посилений режим роботи

В Умані Черкаської області представники Нацполіції та Міністерства охорони здоров’я провели нараду з місцевою владою та представниками хасидської релігійної спільноти щодо плану заходів та підготовки до святкування Рош га-Шана в Умані. Про це повідомили у МВС.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко наголосив, на дотриманні карантинних обмежень під час свят та необхідності їх посилення.

У поліції зазначили, що наразі в Умані перебувають близько 50 паломників-хасидів. Порядок у місті забезпечуватимуть понад 500 поліцейських.

«Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й забезпечення безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана», – наголосив заступник Голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

Під час робочого візиту представники Нацполіції та МОЗ провели інспектування основних культових місць паломництва, місця харчування громадян, території проведення заходу на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає.

Перед тим, 25 серпня, в Офісі президента України повідомляли, що на прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішено суттєво обмежити цьогорічне паломництво хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року.

22 серпня чільний ізраїльський посадовець у галузі боротьби з коронавірусною пандемією звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах COVID-19.

18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій ішлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони, – хоча 17 серпня МВС України повідомляло, що український уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, вже 5781-го, яке триватиме цього року з 18 по 20 вересня.