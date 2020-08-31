Радіо Свобода Weekly: закриття кордонів викликало гнів паломників та представників багатьох галузей

День пам’яті захисників

Минулий огляд ми розпочали з привітань з Днем незалежності. А в цьому, перш за все, хочемо згадати про загиблих в «Іловайському котлі». У річницю розстрілу російськими гібридними військами, українських бійців у так званому «зеленому коридорі» при виході із «Іловайського котла» – вся Україна відзначила День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Хвилина мовчання за загиблими, жалобні заходи на цвинтарях, молебні у храмах – за лінком ми зібрали інформацію та фотографії вшанування пам'яті загиблих із різних міст. Крім того, пропонуємо вам фільм, який наші колеги підготували у 2015 році.

Степанов про другу хвилю, тести, школи і зарплати медиків

Далі ж про невидимого ворога, який щодня змушує нас говорити про все нові й нові антирекорди. 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

У США вперше зафіксували повторне інфікування COVID-19

Угорщина першою в ЄС через COVID-19 повторно закриває кордон із 1 вересня

А Міністр охорони здоров’я України практично щодня проводить брифінги щодо ситуації із COVID-19, однак це не зменшує кількості запитань до нього. Ми запросили Максима Степанова у нашу студію і хоч розмова з ним швидше схожа на відповіді на запитання своєрідної «гарячої» лінії, дуже рекомендуємо вам дізнатись:

Які правила поведінки пацієнта і його сімейного лікаря при симптомах COVID–19?

Чому школярам молодшої школи не треба бути в масці під час уроків?

Що потрібно вимагати в лікарні, якщо ви потрапили туди з коронавірусом?

Чому не мають вимагати ПЛР тест, якщо вас госпіталізують на операцію чи для лікування хронічного захворювання?

Куди пішли кошти з ковідного фонду і чому небезпечно цілувати бабусю?

Умань і хасиди: «Ситуація дуже напружена, бійок дуже багато»

Щоб запобігти поширенню коронавірусу Уряд вирішив на місяць (з 28 серпня) запровадити заборону на в’їзд для іноземців із певними винятками, чим викликав гнів не лише паломників з усіх країн світу, а й представників туристичної, культурної та багатьох інших галузей, які очікували на приїзд іноземців з різних причин. Втім, вся увага сфокусувалася на представниках релігійної спільноти, які щороку десятками тисяч з’їжджаються в Умань для святкування Рош га-Шана. В Умані вже близько 2000 паломників-хасидів, як повідомляють представники спільноти. Але ще сотні застрягли в аеропортах. Ознаки дискримінації бачать і євреї, які застрягли в аеропорту Бориспіль поблизу Києва. Навіть називають це антисемітськими заходами. Відео вони надіслали редакції Радіо Свобода. Ситуація емоційно загострюється в самому місті.

Підпал авто «Схем»: фото та прізвища розшукуваних осіб

Поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»). Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища. «Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємось на арешт!!! Цілковито розглядаємо їхню діяльність у складі організованої злочинної групи. Журналістам не буде складно встановити, до яких груп відносилися ці чоловіки, в яких акціях вони брали участь і які «ЗМІ» дуже активно висвітлювали їхню діяльність. Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів», – написав Андрій Нєбитов.

А перед цим, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав ще одному підозрюваному у причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми» запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 гривень.

Втім примітно, що швидше, ніж у МВС змогли розповісти про деталі розслідування, колишній чиновник Андрій Портнов продемонстрував, що може оперативно отримувати доступ до матеріалів слідства про обшуки. У МВС щодо цього роблять припущення про витік інформації. Головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і керівництвом Національної поліції. Вона теж запитувала, як матеріали справи могли потрапити до Андрія Портнова.

Далі стисло про події у Білорусі.

30 серпня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська на «Марш миру та незалежності». ОМОН і військова техніка кілька разів намагалися перешкодити протестувальникам зібратися. Однак їм це не вдалося. На відео представлені кадри першої години акції протесту.

День перед цим у Мінську 29 серпня відбувся масштабний Жіночий марш солідарності. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, у акцію взяли участь кілька тисяч жінок.

Телеканал «Настоящее время» розповідає історії людей, які пройшли через тортури і побої в білоруських ізоляторах. Затримані розповіли про те, як вони опинилися в місцях тимчасового утримання, а також про жорстоке поводження і знущання з боку силовиків.

МЗС Білорусі продовжує перешкоджати діяльності ЗМІ і позбавило акредитації десятки місцевих журналістів, що працюють на іноземні засоби інформації. Серед тих, кому відмовлено в акредитації, є і четверо співробітників Радіо Свобода.

Слідчий комітет Білорусі викликав на допит нобелівську лауреатку з літератури – письменницю Світлану Алексієвич. Її викликали як свідка в кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній після створення в країні Координаційної ради опозиції з передачі влади, членом президії якої стала письменниця. Буквально перед допитом вона відповіла на кілька запитань журналіста Білоруської служби Радіо Свобода.

Втім не протестами єдиними. У Білорусі з’явився новий керівник православної церкви. Екзархом у Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським став 51-річний Веніамін. Він є першим місцевим білорусом, який став на чолі білоруського підрозділу Російської православної церкви за 29 років незалежності Білорусі. Що означає це призначення – зокрема для статусу Білоруської православної церкви читайте тут.

Ситник призначений неконституційно?

Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором. У відповідь НАБУ звинуватило суддів у політичному характері справи й зауважили, що рішення не означає автоматичного звільнення керівника. Рішення КСУ там пов’язали з оприлюдненням так званих «плівок #ОАСК», на яких «задокументовано розмови щодо «керованого правосуддя в Україні», у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним судом України».

А от у Офісі президента України заявили , що рішення Конституційного суду «візьмуть до відома» і поклали відповідальність за колізію на «попереднього президента», додавши, що чекають «від виконувача обов’язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період обрання нового керівника».

Реванш «мерів-сепаратистів» на Донбасі?

Обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України екс-мер Слов’янська Неля Штепа рекламує себе на вулицях міста російською мовою. Вона заявила, що «Партія миру і розвитку» висунула її кандидатом в мери міста. Активісти обурені, що екс-очільниця міста, яка нібито співпрацювала з «народним мером Слов’янська» В’ячеславом Пономарьовим, не сидить в тюрмі. Як так вийшло, що підозрювані в сепаратизмі йдуть в мери на Донбасі? Чому безсилі суди? І чи переможе Штепа?

«Кримський буй» – спецоперація під особистим контролем Януковича

А далі справжня, майже детективна історія про шпигунство і технології. Про російське нахабство і вторгнення в українські територіальні води. У 2001-му тогочасний президент України Леонід Кучма затвердив і підписав документ про відтворення довкілля Азовського і Чорного морів. У ньому був пункт про утилізацію ядерної зброї. Але до піднімання з дна моря небезпечних ракет справа дійшла лише через десять років, уже за Віктора Януковича. І хоча тоді, у 2011 році, підійманням ракет керувало Міністерство оборони, та через брак професійних кадрів програму доручили цивільним спеціалістам. До редакції Крим.Реалії потрапили унікальні кадри 2013 року з військової спецоперації під назвою «Кримський буй».

Саакашвілі про повернення до Грузії

«Черговий хайп від Мішіко», справ якого зовсім не було помітно. Такими є різні оцінки експертів заяви Міхеїла Саакашвілі про повернення до Грузії та «активне включення» в її виборчу кампанію. При цьому він продовжує виконувати обов'язки голови виконкому Нацради реформ при президентові України. Ще одна спроба Міхеїла Саакашвілі долучитися до владних структур в Україні наразі хоч і триває, але припущення деяких експертів і політиків про ледь не прем’єрські його перспективи тепер остаточно спростовано. То ж що дало запрошення Зеленським Саакашвілі?

Neuralink від Маска

Поєднання людського мозку з комп’ютером ще кілька років тому виглядало науковою фантастикою. Але це поступово змінюється. 28 серпня компанія всесвітньо відомого підприємця і винахідника Ілона Маска представила прогрес, зроблений у цій сфері. Фахівці компанії Neuralink, яку Ілон Маск створив у 2016 році і вклав в стартап понад 100 мільйонів доларів, розробили бездротову версію нейроінтерфейсу. Вона була успішно імплантована в мозок двох свиней і потім витягнута без шкоди для тварин, повідомив Маск під час пресконференції. Поки що амбіції суто медичні – допомога людям, які мають мозкові ураження, наприклад, через перенесений інсульт чи онкологію. Втім британське видання The Guardian звертає увагу на те, що бізнесмен Ілон Маск не навів «жодних наукових даних» на підтвердження заяв зроблених у ході презентації прогресу у роботі над нейроінтерфейсом.

На завершення ж пропонуємо вам все ж таки звернути увагу й на перемоги локальні. Перша розповідь про скарб національного значення, а саме 32 монети – перші монети Русі-України, які знайшли у Житомирській області, а друге - традиційний спортивний дайджест від Радіо Свобода, в якому розповідаємо про те як гучно українці повертаються на світові арени.

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