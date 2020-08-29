Катування, приниження і нелюдські умови. Історії побитих і затриманих на протестах у Білорусі

Історія Марата

Я сидів чекав разом з дівчиною, яку я зустрічав з вокзалу – вона пізно приїжджала, на зупинці транспорт, коли під’їхав просто бус і з криками «працює ОМОН!» вискочили і просто викрали мене з зупинки. Її залишили, як я вже потім дізнався, коли я вийшов через дві з половиною доби. А мене забрали. І чоловіка поруч, який теж сидів, але я його не знав. Так вийшло, ми просто були на зупинці, і його теж забрали.

Чесно кажучи, я ще пам’ятаю нещодавні російські хвилювання на тему того, я думаю, ви пам’ятаєте, коли службовець Росгвардії «розвалився» від паперового стаканчика. Я якісь рекомендації читав про те, що потрібно максимально розслабитися, не проявляти жодних ні емоцій, ні опору, тому що тоді відразу піде просто ескалаційно відповідна реакція: там тобі можуть приписати якесь насильство стосовно співробітника. Тому я просто розслабився. І через це мене сильно не чіпали, чого не можна сказати про мого сусіда, якого теж забрали з зупинки.

Нас взяли руки в стяжку, але його ще пару раз по ребрах вдарили безпосередньо в машині. А я просто сидів з відчуженим обличчям, і мені він дивився в очі, я бачив це в темряві, що він дивиться мені в очі, а я дивився як би в порожнечу, але я бачив, що він дивиться на мене очима. Я як би намагався дивитися кудись розмито.

Ми доїхали до РУВС. Це велике відділення поліції. І на той момент, коли я ще туди тільки потрапив – а я так звана «перша хвиля», коли ще тільки-тільки почали забирати людей, – там ще все було досить по-людськи. Там, припустимо, у мене речі вилучали, і їх так акуратно в пакет склали. Ну, звичайно, вони жартували, що, мовляв, що тобі вдома не сидиться, – ось в такому ключі. Але ніхто не бив, не проявляв ніякої агресії, чого, звичайно, не скажеш про Окрестіна, куди мене завезли через півтори години.

В Окрестіна нас зустріли дуже грубо, тобто нас там хапали за руки, за волосся, били по шиї, по спині. Ну, взагалі всіляко принижували словесно. Будь-яку комбінацію нецензурної лексики, яку ви можете згенерувати в голові, – це ось їх мова в цей момент. Вони просто не говорять літературно взагалі в принципі. Називали там продажними польськими дівчатами, скажімо так. Ну, і нас посадили в камеру. І там нас було вісім чоловік на чотири ліжка, і це ще було досить добре, тому що потім нас пересадили серед ночі, змусивши підписати протоколи під тиском: буквально били по плечах і по колінах, щоб швидше це все відбувалося. Нас пересадили в клітку з шістьма койко-місцями, і там було майже 40 осіб.

Якось, знаєте, у білорусів взагалі якась нереальна здатність самоорганізовуватися. Ми там влаштували, умовно кажучи, зміни: хто спить на ліжку, хто під ліжком, хто може постояти якийсь час або посидіти хоча б, поки інші будуть відпочивати. Тому що спати сильно не давали, але водночас через те, що ОМОН сам не відпочивав, ти потрапляв в ці проміжки, коли вони сплять, і ти спиш разом з ними. Просто поки тебе не чіпають, тому що вони забороняли це робити – кричали, щопівгодини перевірки були – в таке віконечко в самих дверях. І якось так ось це відбувалося. Вода була тільки з-під крана. Вони морили голодом – була чітка вказівка. І вони казали, що, мовляв, обливайтесь слиною. Я в ефірі не можу говорити такі слова, які вони говорили.

Слово «повія» – будь-який синонім в більш нецензурній формі, і це буде воно – «польські, чеські, скільки вам заплатили, ви руйнівники міста, через вас страждають мирні люди». Розумієте, там така ідеологічна робота відбувається. Вони вірять, що вони чи не воїни світла і рятують від незрозуміло чого. Хоча ми не хотіли агресії в цей момент, ми хотіли, навпаки, того, щоб все було чесно.

У самій камері мене не били. Але я знаю, що люди, які надходили після, перед тим, як завести в Окрестіна, над ними знущалися. Було чітко чути удари, я чітко чув електрошокер, я чітко чув через закрите вікно автоматні черги. Вже я не знаю – стріляли вони по людям або у повітря, – але це точно було поруч. Коли в місті кидали десь світлошумові гранати – це було чути здалеку – звуковими хвилями, які билися у вікна. Але тут це було поруч, здавалося б, ти міг виглянути у вікно і побачити, як це роблять у тебе під ногами.

Тим, хто був затриманий з 10-го на 11-е, їм, чесно кажучи, дуже сильно не пощастило в цьому плані – в плані насильства. Вони там просто озвіріли – їм дали карт-бланш просто на все, мені здається.

Вони били людей. Навіть коли в мій день надходили, я потім з цими хлопцями сидів, вони надходили на три-чотири години пізніше, ніж я. Їх вже били по колінах, коли вони піднімалися, їх вже били по спині, щоб нижче опускалися. Тим самим омонівці демонструють свою статусну перевагу. Що вже відбувалося 10-го і 11-го – сьогодні я сидів в черзі з одним з таких – там фінгали – очей просто не видно. У кожного своя історія. У мене ноги відбиті, у когось очі, у когось нирки. Тут вже як «пощастить».

Коли мене випускали, то мені сказали: «З речами на вихід». Я почав було вже виходити. Ось ти спускаєшся вниз, здавалося б, смак свободи, останні дві хвилини, і ти вже передчуваєш, як тебе поверхом нижче перехоплює ОМОН, виводить на вулицю, де сидять на колінах люди, які ось-ось будуть заходити в Окрестіна. Їх, напевно, показово висадили на траву, щоб показати, що їх чекає. Нас завели за машину і почали бити кийками по ногах, зокрема по задній частині стегна. Це було просто безпричинно – ми нічого не робили – як профілактика, щоб ми не ходили, щоб нам було болючіше ходити.

[Це сталося] хвилин за 15. Нас потім виставили біля стінки і через КПП по одному проводили, відпускали в ніч. Мене випустили десь в районі третьої ранку. Тоді ще правоохоронці та волонтери не збиралися в Окрестіна, це як наступний раз вони почали робити. Тому нікого не було, ти виходиш в незнайомий район. У тебе ні грошей, ні документів, ні речей. Ти виходиш босий, просто рухаєшся хоч в якомусь напрямку в пошуках [якоїсь машини], щоб під'їхати, бо транспорт в цей час не ходить.