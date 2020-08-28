Підозрюваного в підпалі авто «Схем» арештували на 2 місяці з можливістю вийти під заставу

У п’ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному у причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми» запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

Броварська прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості вийти під заставу. Прокурори вказували, що підозрюваний родом із Луганщини, а тому може переховуватися від слідства на непідконтрольних Києву територіях області.

У цілях слідства сторона обвинувачення попросила не називати імені і прізвища підозрюваного.

Захисники під час судового засідання заперечили будь-які ризики, наведені прокуратурою, водночас не були проти запобіжного заходу. Утім, вони просили домашній арешт.

При цьому адвокат потерпілої сторони – водія програми «Схеми» Бориса Мазура, який є власником підпаленого автомобіля – також наполягав на триманні під вартою без можливості вийти під заставу.

Під час засідання підозрюваний відмовився свідчити проти себе у залі суду.

Після годинного перебування у нарадчій кімнаті суддя Ганна Білик визначила запобіжний захід у вигляді на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.

Раніше поліція повідомила, що затримали двох осіб, які ймовірно причетні до підпалу автомобіля. У МВС уточнили, що один із затриманих – житель Луганської області, інший – киянин. Ще дві особи оголошено в розшук.

«Ми бачимо великий ризик для подальшого розслідування. Призначена судом застава порівняно невелика, і її можуть швидко внести або родичі підозрюваного, або ті, кому вигідне його швидке звільнення з-під варти. Оскільки він лише підозрюваний у підпалі, і може дати свідчення на організаторів, або й замовників. Натомість, якщо він вийде на свободу і буде переховуватись від слідства – це значно зашкодить ефективності подальшого розслідування. Як ми знаємо, інших два підозрюваних вже переховуються від слідства», – коментує рішення суду адвокатка Бориса Мазура, юристка ІРРП Оксана Максименюк.



Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка українських політиків та дипломатів, зокрема посольства США в Україні.