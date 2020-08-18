Посольство США закликає розслідувати спалення авто «Схем» та ймовірне прослуховування квартири Ткача

Посольство Сполучених Штатів у Києві висловило стурбованість останніми випадками, пов’язаними з журналістами проєкту розслідувань Радіо Свобода та каналу UA:Перший «Схеми».

«Вільні медіа є надважливим елементом життєздатної демократії, а журналісти повинні мати змогу виконувати свою роботу без утисків і залякувань. Ми стурбовані нещодавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включаючи спалення автомобіля та підозру на прослуховування оселі», – йдеться в заяві посольства.

Дипломатична місія високо оцінила початкові заходи, які вживає влада до вивчення цих інцидентів. Водночас посольство «закликає до швидкого і всебічного розслідування».

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».

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Крім того, в ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ з різних під’їздів).

Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

11 серпня програми Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України, які не провели перевірку місця подій спеціальним обладнанням для виявлення прослуховуючого обладнання та слідів його встановлення чи зняття, а під час огляду приміщення користувались лише «підручними засобами».

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Михайлом Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя та про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв) і ще одне – через підпал автомобіля Бориса Мазура (умисне знищення або пошкодження майна).

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Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати обидва інциденти.

Згодом міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав українську владу провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми» та можливого прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.