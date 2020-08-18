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18 серпня 2020, Київ 20:17
Новини | Свобода слова

Суд заарештував експоліцейського через підпал авто журналістки Радіо Свобода у Львові

Автомобіль львівської кореспондетки Радіо Свобода Галини Терещук підпалили в ніч на 30 січня 2020 року

Голова Галицького суду Львова Ірина Волоско обрала запобіжний захід експравоохоронцю Михайлові Чердаку, який причетний до підпалу машини львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.

Його заарештували з правом внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень.

Оперативники СБУ у Львівській області затримали колишнього поліцейського 17 серпня. Він переховувався від слідства на одній із квартир Львова.

У ніч на 30 січня 2020 року 19-річний тодішній студент університету «Львівська політехніка» Якоб Сарахман підпалив машину. Згодом його затримали та відрахували з вишу. У ході слідства він назвав ім’я замовника – поліцейського Михайла Чердака, який наразі звільнений із поліції.

25 травня Галицький суд Львова виніс вирок у справі Сарахмана – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.

Також у справі фігурує ще одне прізвище – безробітного, раніше судимого Вадима Дмитренка.

Щодо двох підозрюваних – Михайла Чердака і Вадима Дмитренка було порушене кримінальне провадження за статтею 347 (умисне пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

У день затримання ймовірного замовника підпалу авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук відбувся підпал машини іншого співробітника Радіо Свобода – водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура.

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