Суд заарештував експоліцейського через підпал авто журналістки Радіо Свобода у Львові

Голова Галицького суду Львова Ірина Волоско обрала запобіжний захід експравоохоронцю Михайлові Чердаку, який причетний до підпалу машини львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.

Його заарештували з правом внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень.

Оперативники СБУ у Львівській області затримали колишнього поліцейського 17 серпня. Він переховувався від слідства на одній із квартир Львова.

У ніч на 30 січня 2020 року 19-річний тодішній студент університету «Львівська політехніка» Якоб Сарахман підпалив машину. Згодом його затримали та відрахували з вишу. У ході слідства він назвав ім’я замовника – поліцейського Михайла Чердака, який наразі звільнений із поліції.

25 травня Галицький суд Львова виніс вирок у справі Сарахмана – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.

Також у справі фігурує ще одне прізвище – безробітного, раніше судимого Вадима Дмитренка.

Щодо двох підозрюваних – Михайла Чердака і Вадима Дмитренка було порушене кримінальне провадження за статтею 347 (умисне пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

У день затримання ймовірного замовника підпалу авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук відбувся підпал машини іншого співробітника Радіо Свобода – водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура.