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31 січня 2020, Київ 16:13
Новини | Суспільство

Основна версія підпалу авто журналістки Радіо Свобода у Львові: її професійна діяльність – слідство

За словами начальника слідчого відділу Галицького районного відділу поліції, над справою про підпал машини Галини Терещук працюють понад 80 співробітників

Основна версія підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – її професійна діяльність. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив начальник слідчого відділу Галицького районного відділу поліції Львова Василь Васько.

«Зараз проводяться усі необхідні першочергові слідчі дії. Розглядаються різні версії скоєного кримінального правопорушення, проводяться заходи по встановленню особи, причетної до скоєння даного злочину. Ми версії розглядаємо усі, які будуть припущені в рамках цього кримінального провадження, але основною версією є журналістська діяльність Терещук», – сказав Васько.

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Він додав, що над справою працюють понад 80 співробітників, які посилено вивчають територію навколо будинку Галини Терещук.

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав. За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

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У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук розповіла подробиці про підпал її автівки – відео
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Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук розповіла подробиці про підпал її автівки – відео

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