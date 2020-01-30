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30 січня 2020, Київ 18:48
Новини | Свобода слова

Геращенко про підпал машини журналістки Радіо Свобода: думаємо, це – замовний злочин

Геращенко: будемо робити все можливе, аби встановити виконавця і замовника цієї акції

Поліція припускає замовний характер підпалу автівки львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, повідомив Радіо Свобода заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Будемо робити все можливе, аби встановити виконавця і замовника цієї акції. Ми думаємо, що це – замовний злочин, що хтось найняв когось, щоб це зробити», – сказав він.

В управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що за фактом підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук відкрите кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

Автомобіль журналістки Галини Терещук після підпалу
Автомобіль журналістки Галини Терещук після підпалу

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав. За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджена передня частина кузова та моторний відсік.

Журналістка Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.

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