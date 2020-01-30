Геращенко про підпал машини журналістки Радіо Свобода: думаємо, це – замовний злочин

Поліція припускає замовний характер підпалу автівки львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, повідомив Радіо Свобода заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Будемо робити все можливе, аби встановити виконавця і замовника цієї акції. Ми думаємо, що це – замовний злочин, що хтось найняв когось, щоб це зробити», – сказав він.

В управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що за фактом підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук відкрите кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав. За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджена передня частина кузова та моторний відсік.

Журналістка Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.