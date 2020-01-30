Поліція кваліфікувала підпал авто журналістки Радіо Свобода як «умисне знищення або пошкодження майна»

В управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що за фактом підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук відкрите кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

«Над розкриттям цього злочину працюють кращі фахівці. Ми робимо усе можливе, аби встановити обставини події, а також осіб, причетних до підпалу транспортного засобу. Власниця автомобіля – відома львівська журналістка, пов’язує це зі своєю професійною діяльністю. Ця інформація перевірятиметься слідчим шляхом», – заявив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

У поліції також уточнили, що проводиться досудове розслідування, санкція статті, за якою кваліфікували справу про підпал, передбачає позбавлення волі від шести до п’ятнадцяти років.

Опівночі 30 січня у Львові невідома особа підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав. За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.