У ніч на 30 січня невідомий підпалив машину, що належить львівській кореспондентці Радіо Свобода Галині Терещук. За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла. Поліція відкрила проваження.