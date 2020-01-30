Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук розповіла подробиці про підпал її автівки – відео
У ніч на 30 січня невідомий підпалив машину, що належить львівській кореспондентці Радіо Свобода Галині Терещук. За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла. Поліція відкрила проваження.
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