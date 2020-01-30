«Сказав, підпалив і пішов». Що відомо про підпал авто журналістки Галини Терещук

У ніч на 30 січня невідомий підпалив авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Поліція розслідує інцидент за статтею «пошкодження майна журналіста»: зараз опитують свідків та досліджують відео з камер спостереження. У МВС припускають, що це – замовний злочин.

Автівка була припаркована у дворі. Згоріла майже повністю. Сигналізація спрацювала близько дванадцятої ночі, розповідає Галина Терещук.

Мене знали на цій машині

«Мене знали на цій машині. Я їздила нею на події, в тому числі – скандальні. Я сиділа і працювала у цій машині. Мені так прикро через це, дійсно наче кавалок голови відрізали», – говорить журналістка.

За її словами, лобове скло обробили якоюсь запальною сумішшю, тому вогонь поширився дуже швидко. Самого нападника Галина не бачила, але каже, що він є на відео, з яким зараз працює поліція.

«Люди по сусідству зняли невеликий шматок відео, де видно, що це людина з закритим обличчям, у каптурі. І ще одне відео зняла камера на будинку, його теж забрала поліція, – зазначає постраждала. – Ця людина дуже демонстративно діяла: ішла вулицею, ще й перегукнулася із сусідами навіть, що саме ця машина її цікавить, тільки конкретно ця. Сказав, запалив і пішов».

Побутову версію підпалу Терещук відкидає. Каже: якихось гострих конфліктів із кимось ні вона, ані її чоловік Василь Терещук, теж журналіст, не має. Автівкою користувались обоє.

«Коли я робила матеріали про польських євробляхерів на кордоні десь рік тому, то мені писали в месенджер, але ці люди писали емоційно, переважно вульгарними словами, кудись посилали, але я не зважала на це. Це якісь емоції спрацьовували, я на таке не реагую. І ще також була така велика хвиля, коли я писала про нищення мозаїки у Славському. Але мені складно з чимось пов’язати саме цей випадок», – зауважує вона.

В управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що за фактом підпалу відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста», що передбачає позбавлення волі від 6 до 15 років.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі Радіо Свобода зазначив, що не готовий говорити про версії, що розглядає слідство, однак припустив замовний характер злочину.

Ми думаємо, що це – замовний злочин

«Я можу сказати, що ця справа буде на контролі моєму особистому і керівника Національної поліції. Будемо робити все можливе, аби встановити виконавця і замовника цієї акції. Ми думаємо, що це – замовний злочин, що хтось найняв когось, щоб це зробити», – сказав він.



Інцидент у Запоріжжі

Схожий випадок стався цієї ж ночі у Запоріжжі – там підпалили авто місцевого блогера і громадського активіста Андрія Лукіна.

Я веду активний спосіб життя у плані журналістики та громадської діяльності у Запоріжжі і «заважаю» таким чином людям

«О четвертій ночі я прокинувся, побачив пожежні машини. Спочатку подумав, що пожежа – у якійсь із квартир, потім побачив свою машину. Пов’язую я це з тим, що я веду, скажімо так, активний спосіб життя у плані журналістики та громадської діяльності у Запоріжжі і «заважаю» таким чином людям: раніше боровся з наливайками, які торгують незаконно. Тому я пов’язую це зі своєю діяльністю професійною», – розповів він Радіо Свобода.

Речниця поліції області Катерина Людвік повідомила про відкриття провадження за статтею «умисне знищення чи пошкодження майна», зараз триває слідство. Водночас, вона зазначила, що не готова говорити наразі про версії або про те, чи можуть бути пов’язані інциденти у Запоріжжі та у Львові.

Правозахисна організація «Freedom House Україна» оприлюднила заяву, у якій висловила обурення підпалами автомобілів журналістки Радіо Свобода Галини Терещук та активіста із Запоріжжя Андрія Лукіна. Вона закликала правоохоронців до ефективного розслідування цих інцидентів.

На думку правозахисників, підпали чи інші методи знищення транспортних засобів стають дедалі більш використовуваним способом тиску на активних людей в Україні. За минулий рік таких інцидентів зареєстрували 11 (7 із них – саме підпали). Майже у всіх випадках винуватці не були встановлені та покарані.

Громадська організація «Інститут масової інформації» зафіксувала 172 випадки фізичної агресії проти журналістів за минулий рік, із них 6 стосувалися пошкодження майна співробітників медіа.