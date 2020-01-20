137 випадків конфронтації та насильства з боку ультраправих зафіксували за рік в Україні – моніторинг

В Україні у період з 14 жовтня 2018-го до 14 жовтня 2019 року було зафіксовано 137 випадків конфронтацій та насильства з боку ультраправих, йдеться у моніторинговому звіті «Конфронтації та насильство ультраправих в Україні» від ГО «Інститут Республіка» за підтримки Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні.

«За вказаний період найбільше актів насильства та конфронтації вчинили представники організацій «С14» і «Національний корпус». За участі «С14» було зафіксовано 40 випадків, серед яких 25 нападів насильницького характеру, з них 10 – насильство проти людей. За «Національним корпусом» помічено 30 епізодів, 21 – насильницького характеру, з них 15 – проти людей», – повідомила соціологиня, координаторка моніторингового дослідження Оксана Дутчак.

Згідно з повідомленням, серед загалом 137 випадків «конфронтацій та насильства» – 48 мали характер конфронтації, 89 включали елементи насильства проти майна чи людей.

«Найбільше випадків насильства та конфронтацій – 23 – було зафіксовано у листопаді 2018 року», – йдеться у моніторингу.

Повідомляється, що жертвами насильницьких дій праворадикалів були феміністичні/ЛГБТ-активісти (14 випадків), політики і представники політичних партій (13), представники державних інституцій/силових структур (12), журналісти (4), представники бізнесу (4), митці (3), представники етнічних меншин/мігранти (2).

«За результатами моніторингу, викладеними в цьому звіті, ми бачимо, що насильство ультраправих і далі є систематичним, регулярним і – за надзвичайно рідкісними винятками – безкарним. Безкарність стимулює продовження насильницьких практик; вона «запрошує» тих, хто вдається до насильства і досягає бодай якогось результату, робити це знову», - прокоментував дослідження правозахисник Максим Буткевич, координатор проекту «Без кордонів».

Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов», що почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України.

Навесні 2019 року у доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус», а також не пов’язана з ним українська націоналістична організація «С14» були визнані «групами ненависті», які «вчиняли довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти». Також у листі до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова від послів країн «Групи семи» на підтримку України, посол Франції Ізабель Дюмон від імені семи послів висловила «крайню стурбованість» діями «екстремістських політичних рухів в Україні, насильницькі дії яких непокоять самі по собі».